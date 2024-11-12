Бійці 225-го ОШБ полонили уцілілого російського штурмовика. ВIДЕО

Бійці 225-го окрумого штурмового батальйону знищили ворожу штурмову групу та полонили уцілілого окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментом здачі окупанта у полон бійці опублікували на своїй сторінці у соцмережах.

"Поповнення обмінного фонду - одна з наших пріоритетних задач. Але взяття в полон в будь-який момент може піти не так і потребує подвійної обачності. Ось рідкісні кадри процесу взяття в полон росіянина, який залишився один з цілої штурмової групи", - зазначають бійці у коментарі.

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