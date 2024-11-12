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Бойцы 225-го ОШБ взяли в плен уцелевшего российского штурмовика. ВИДЕО

Бойцы 225-го окружного штурмового батальона уничтожили вражескую штурмовую группу и взяли в плен уцелевшего оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом сдачи оккупанта в плен бойцы опубликовали на своей странице в соцсетях.

"Пополнение обменного фонда - одна из наших приоритетных задач. Но взятие в плен в любой момент может пойти не так и требует двойной осмотрительности. Вот редкие кадры процесса взятия в плен россиянина, который остался один из целой штурмовой группы", - отмечают бойцы в комментарии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Штурмовики 128-й ОГШБр взяли в плен двух оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

пленные (2137)


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Ще б груддю нагодували... Б...
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12.11.2024 12:41 Ответить
Повезло козломордому.
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12.11.2024 14:54 Ответить
 
 