Бойцы взяли в плен группу оккупантов: "Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "трофеями" бойцы опубликовали в соцсетях. На записи можно разглядеть по меньшей мере четырех россиян. У одного из оккупантов - штаны, запачканные испражнениями.

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