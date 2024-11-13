Бойцы взяли в плен группу оккупантов: "Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВИДЕО
Украинские воины взяли в плен группу оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "трофеями" бойцы опубликовали в соцсетях. На записи можно разглядеть по меньшей мере четырех россиян. У одного из оккупантов - штаны, запачканные испражнениями.
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- Вроді как… по штанам видно.