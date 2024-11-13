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Бойцы взяли в плен группу оккупантов: "Цей обісрався нах#й. От #обані серуни!". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен группу оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с "трофеями" бойцы опубликовали в соцсетях. На записи можно разглядеть по меньшей мере четырех россиян. У одного из оккупантов - штаны, запачканные испражнениями.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Бойцы 225-го ОШБ взяли в плен уцелевшего российского штурмовика. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) пленные (2140)


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Топ комментарии
+31
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13.11.2024 11:19
+30
Це кацапське лайно буде жити на вимогу толерастів з Європи, а той хто сказав Слава Україні рік тому, буде вбитий таким покидьком.
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13.11.2024 11:25
+23
ЗСУ: - тепер ми ще й запори лікуємо...
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13.11.2024 11:33
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13.11.2024 11:19 Ответить
то воно від злості всралося , але це не точно.
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13.11.2024 11:23 Ответить
Від страху,тому що видно натворив чогось такого що виходить за межі просто воював.Таких треба на докладну перевірку,це гниди особливого гатунку
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18.11.2024 13:16 Ответить
Це кацапське лайно буде жити на вимогу толерастів з Європи, а той хто сказав Слава Україні рік тому, буде вбитий таким покидьком.
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13.11.2024 11:25 Ответить
Обісрався це-по "скрєпному".
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13.11.2024 11:30 Ответить
Того, що обі*рався на швабру.
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13.11.2024 11:31 Ответить
абсірацца-ета адна із ісконних лапатних скрєп...
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13.11.2024 11:32 Ответить
Він намагався зліпити півника з лайна
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13.11.2024 12:15 Ответить
ЗСУ: - тепер ми ще й запори лікуємо...
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13.11.2024 11:33 Ответить
👍
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13.11.2024 13:37 Ответить
от не нада тут на чилавека нагаваривать всякава! не обірався, а покакав не знявши штанів
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13.11.2024 11:35 Ответить
нормальна лексика для кацапні
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13.11.2024 11:36 Ответить
Зброі немає - ці обісрані видавлюють нас з Донбасу
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13.11.2024 11:41 Ответить
****** серуни,це як квінтисенція всія россії
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13.11.2024 11:41 Ответить
Непобедимая рузгая армия от которой дрожит НАТО и США, обосралась встретившись с ЗСУ. Пошлите обосраные штаны етого розийского zольдата Трампу, Орбану и другим **************, которые считают что Сосию нельзя победить и нужно сдаться
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13.11.2024 11:45 Ответить
Потому что етих серунов дохера и етим серунам помогает вся Азия оружием и солдатами. А еще етим серунам поклоняются выродки типо трампистов, орбанов, римских пап и прочих **************, которые нам постоянно палки в колеса ставят и держат за руки.
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13.11.2024 11:49 Ответить
Та якби ж тільки ці допомагали. Бо і "своїх" же вистачає. Починаючи з верхівки.
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13.11.2024 12:33 Ответить
А вообще ты кацапоид палишься. Не освободят а окупируют или захватят. Не пойму почему админы тебя выродка рашистского не банят. Зато как банят тех кто говорит про кое кого правду
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13.11.2024 11:52 Ответить
да таких тут багато, чи то русня через впн, чи то з окупованих поціновувачі усілякого лайна, але вони тут відробляють свої гроші..., не зважайте...
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13.11.2024 11:55 Ответить
А если не "освободят",то ты с горя тоже обосрешся?
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13.11.2024 12:08 Ответить
Тварин на палю!!!
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13.11.2024 11:46 Ответить
Справедливості раді обісратись мимоволі це один із медичних симптомів при встановлення струсу мозку. Коли я потрапив до серйозного дтп і довелося "вийти" через лобове скло головою вперед, в лікарні коли ставили діагноз цілком серйозно питали, чи я не всрався після аварії. Але в даному випадку це біосміття обісралось від сильного страху, тому що їм в окопах постійно внушають, що хахли ето звері, будуть різати на кусочки і знімати шкіру живцем.
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13.11.2024 11:52 Ответить
як біолог - та сама ситуація - страта контрою, причини різні, наслідки ....
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13.11.2024 13:12 Ответить
навіщо ви сюди йдете, щоб тут обсіратися..., це феєрично... , а дійсно...
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13.11.2024 11:53 Ответить
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13.11.2024 13:18 Ответить
Він не терміновик, він срачнiк.
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13.11.2024 12:03 Ответить
Это он лютой ненависти обделался.
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13.11.2024 12:06 Ответить
То в нього залишкові скрєпи повиходили через дупло
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13.11.2024 12:12 Ответить
- А ви чули як як ми ваших вчора перестріляли?
- Вроді как… по штанам видно.
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13.11.2024 13:03 Ответить
Єта же втарая армія міра
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13.11.2024 13:14 Ответить
Яка виразна мова у нашого воїна
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13.11.2024 13:21 Ответить
Деды обсирались!
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13.11.2024 13:38 Ответить
Сируни з хабаравска!
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13.11.2024 14:01 Ответить
(((
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13.11.2024 15:32 Ответить
Какай ужас!!!! За што наші мальчікі абасралісь ? Вот салавйов нікогда в прямом ефірі нє сдєлаєт так.
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18.11.2024 12:29 Ответить
 
 