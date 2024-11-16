Ворог намагався просунутися вперед на Курахівському напрямку, на Покровському та Курському за добу відбито понад 30 атак, - Генштаб

Загалом, упродовж минулої доби, 15 листопада, на фронті було зафіксовано 170 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

Як зазначається, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням двох ракет, а також 54 авіаудари, скинувши 102 КАБ. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 119 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Ізюм, Новоплатонівка, Слов’янськ, Ямполівка, Терни, Лиман, Торське, Сіверськ, Різниківка, Дачне, Новодмитрівка, Торецьк, Неліпівка, Петрівка, Валентинівка, Курахове, Андріївка, Велика Новосілка, Степове, Темирівка, Лобкове та Зелене Поле.

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Удари по ворогу

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, крім того, уражено наземну станцію БпЛА та вежу зв’язку загарбників.

Також нагадується, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1650 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 26 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 69 одиниць автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Висока Яруга та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Копанок та Надії.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

Два боєзіткнення відбулось поблизу Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Білої Гори.

Також зазначається, що на Торецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев’ять атак неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Петрівка та Пустинка.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 35 атак. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки", - йдеться у повідомленні.

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Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Времівському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Трудового, Рівнополя та Новодарівки. Активно задіював для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували у бік Новоандріївки, успіху не мали.

На Придніпровському напрямку російські загарбники п’ять разів намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція у Курській області. За минулу добу українські захисники відбили 30 ворожих атак на напрямку. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. На даний час відомо про 15 авіаційних ударів із застосуванням 19 КАБ", - наголошують у Генштабі.

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Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.