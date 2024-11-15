Окупанти здійснюють повітряну та інженерну розвідку для підготовки штурмів на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках, - Сили оборони Півдня

Сили оборони Півдня України продовжують відбивати ворожі атаки та вести контрбатарейну боротьбу по всій лінії зіткнення.

Про це розповіли в Силах оборони Півдня, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація на Півдні

Як зазначається, упродовж минулої доби противник здійснив 230 ударів по позиціях наших військ та прилеглих прифронтових регіонах. Завдав 6 авіаційних ударі на Запорізькому напрямку, скинувши понад 30 КАБів.



Також не припиняється ворожий дроновий терор. Окупаційні війська застосували 240 ударних дронів-камікадзе, скидаючи осколкові боєприпаси різних модифікацій.



За минулу добу зафіксовано 13 ворожих штурмів. З них армія РФ 9 разів намагалася прорвати нашу лінію оборони на Запорізькому напрямку.

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На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог продовжує повітряну та інженерну розвідку для підготовки чергових спроб штурмових дій.

Втрати окупантів на Півдні

Сили оборони надалі завдають вогневого ураження по позиціях та тилах окупаційних військ.



Так, втрати росіян за минулу добу становлять 111 осіб.

Крім того, ворог втратив:

2 міномети;

3 одиниці автомобільної техніки;

2 човни;

2 генератори;

5 бліндажів;

1 місце зберігання боєприпасів;

1 місце зберігання матеріально-технічних засобів та спостережний пункт.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 717 590 російських загарбників.