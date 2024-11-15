Оккупанты осуществляют воздушную и инженерную разведку для подготовки штурмов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны юга

Силы обороны юга Украины продолжают отражать вражеские атаки и вести контрбатарейную борьбу по всей линии соприкосновения.

Об этом рассказали в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

Как отмечается, за прошедшие сутки противник совершил 230 ударов по позициям наших войск и прилегающих прифронтовых регионах. Нанес 6 авиационных ударов на Запорожском направлении, сбросив более 30 КАБов.



Также не прекращается вражеский дроновый террор. Оккупационные войска применили 240 ударных дронов-камикадзе, сбрасывая осколочные боеприпасы различных модификаций.



За минувшие сутки зафиксировано 13 вражеских штурмов. Из них армия РФ 9 раз пыталась прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении.

Читайте также: На юге враг ведет активные штурмовые действия на Времевском направлении, - Силы обороны юга

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг продолжает воздушную и инженерную разведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.

Потери оккупантов на юге

Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по позициям и тылам оккупационных войск.



Вчастности, потери россиян за минувшие сутки составляют 111 человек.

Кроме того, враг потерял:

2 миномёта;

3 единицы автомобильной техники;

2 лодки;

2 генератора;

5 блиндажей;

1 место хранения боеприпасов;

1 место хранения материально-технических средств и наблюдательный пункт.

Смотрите также: Одичавшие свиньи рвут на куски ликвидированного российского штурмовика на Курщине. ВИДЕО 18+

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 717 590 российских захватчиков.