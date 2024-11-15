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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты осуществляют воздушную и инженерную разведку для подготовки штурмов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны юга

Знищення російської техніки

Силы обороны юга Украины продолжают отражать вражеские атаки и вести контрбатарейную борьбу по всей линии соприкосновения.

Об этом рассказали в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на юге

Как отмечается, за прошедшие сутки противник совершил 230 ударов по позициям наших войск и прилегающих прифронтовых регионах. Нанес 6 авиационных ударов на Запорожском направлении, сбросив более 30 КАБов.

Также не прекращается вражеский дроновый террор. Оккупационные войска применили 240 ударных дронов-камикадзе, сбрасывая осколочные боеприпасы различных модификаций.

За минувшие сутки зафиксировано 13 вражеских штурмов. Из них армия РФ 9 раз пыталась прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении.

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На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг продолжает воздушную и инженерную разведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.

Потери оккупантов на юге

Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по позициям и тылам оккупационных войск.

Вчастности, потери россиян за минувшие сутки составляют 111 человек.

Кроме того, враг потерял:

  • 2 миномёта;
  • 3 единицы автомобильной техники;
  • 2 лодки;
  • 2 генератора;
  • 5 блиндажей;
  • 1 место хранения боеприпасов;
  • 1 место хранения материально-технических средств и наблюдательный пункт.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 717 590 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (18994) уничтожение (6803) боевые действия (3912) Силы обороны юга (295)


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укріплень не має, дрони від держави не закупили, мобілізацію не провели, а винні прості люди.
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15.11.2024 12:32 Ответить
Який день волають "вовки!,вовки...,а.."
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15.11.2024 14:04 Ответить
 
 