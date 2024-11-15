Оккупанты осуществляют воздушную и инженерную разведку для подготовки штурмов на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, - Силы обороны юга
Силы обороны юга Украины продолжают отражать вражеские атаки и вести контрбатарейную борьбу по всей линии соприкосновения.
Об этом рассказали в Силах обороны юга, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на юге
Как отмечается, за прошедшие сутки противник совершил 230 ударов по позициям наших войск и прилегающих прифронтовых регионах. Нанес 6 авиационных ударов на Запорожском направлении, сбросив более 30 КАБов.
Также не прекращается вражеский дроновый террор. Оккупационные войска применили 240 ударных дронов-камикадзе, сбрасывая осколочные боеприпасы различных модификаций.
За минувшие сутки зафиксировано 13 вражеских штурмов. Из них армия РФ 9 раз пыталась прорвать нашу линию обороны на Запорожском направлении.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг продолжает воздушную и инженерную разведку для подготовки очередных попыток штурмовых действий.
Потери оккупантов на юге
Силы обороны продолжают наносить огневое поражение по позициям и тылам оккупационных войск.
Вчастности, потери россиян за минувшие сутки составляют 111 человек.
Кроме того, враг потерял:
- 2 миномёта;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 2 лодки;
- 2 генератора;
- 5 блиндажей;
- 1 место хранения боеприпасов;
- 1 место хранения материально-технических средств и наблюдательный пункт.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 717 590 российских захватчиков.
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