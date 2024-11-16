Враг пытался продвинуться вперед на Кураховском направлении, на Покровском и Курском за сутки отбито более 30 атак, - Генштаб
В общей сложности, за минувшие сутки, 15 ноября, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 54 авиаудара, сбросив 102 КАБа. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 119 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполевка, Терны, Лиман, Торское, Сиверск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Великая Новоселка, Степное, Темировка, Лобковое и Зеленое Поле.
Удары по врагу
За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БПЛА и башня связи захватчиков.
Также напоминается, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Колесниковки, Копанок и Надии.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.
Два боестолкновения произошло вблизи Верхнекаменского и Выемки на Сиверском направлении.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Белой Горы.
Также отмечается, что на Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак неподалеку от Торецка, Делиевки и Щербиновки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Петровка и Пустынка.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки", - говорится в сообщении.
Обстановка на Юге
Как информирует Генштаб, на Времевском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ривнополя и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Ореховском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Новоандреевки, успеха не имели.
На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на Севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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"Не дивись вгору!', - закликає нас верховний Зермак і його шістки.
Я пишу про те, що Генштаб зеленського дезінформує громадян України.
@ "Покровський напрямок.
На південному фланзі противник штурмує Нову Іллінку (окремий мікрорайон Курахового на північному березі Курахівського водосховища).
У Новоселидівці російські війська просунулися в південній частині населеного пункту і на південь вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 3.25 км на глибину до 1.45 км.
На південний захід і на захід від Новоолексіївки противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 1.9 км на глибину до 950 метрів.
У Юріївці російська штурмова група просунулась у північну частину населеного пункту, де потрапила під удар дроноводів ЗСУ. Бої продовжуються.
На північному фланзі тривають бойові зіткнення в районі Петрівки, на північний захід від Селидового та під Лисівкою.
Часівярський напрямок.
На південь від Іванівського противник просунувся вздовж ряду лісосмуг і зайняв частину урочища Ступки на ділянці шириною до 3.8 км на глибину до 1.5 км.
В районі Кліщіївки російські війська просунулися на ділянці шириною до 4 км на глибину до 1.5 км.
Вздовж залізниці від Андріївки до Зеленопілля противник зайняв ділянку завширшки до 2.35 км."