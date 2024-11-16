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Новости Война
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Враг пытался продвинуться вперед на Кураховском направлении, на Покровском и Курском за сутки отбито более 30 атак, - Генштаб

Українські військові

В общей сложности, за минувшие сутки, 15 ноября, на фронте было зафиксировано 170 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Как отмечается, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 54 авиаудара, сбросив 102 КАБа. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 119 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Изюм, Новоплатоновка, Славянск, Ямполевка, Терны, Лиман, Торское, Сиверск, Резниковка, Дачное, Новодмитровка, Торецк, Нелиповка, Петровка, Валентиновка, Курахово, Андреевка, Великая Новоселка, Степное, Темировка, Лобковое и Зеленое Поле.

Читайте также: На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, кроме того, поражена наземная станция БПЛА и башня связи захватчиков.

Также напоминается, что в целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1650 человек. Также украинские воины обезвредили восемь танков, 26 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня, 69 единиц автомобильной и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении враг девять раз штурмовал позиции наших войск в районах населенных пунктов Высокая Яруга и Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Колесниковки, Копанок и Надии.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского.

Два боестолкновения произошло вблизи Верхнекаменского и Выемки на Сиверском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Белой Горы.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил девять атак неподалеку от Торецка, Делиевки и Щербиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 38 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Петровка и Пустынка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 35 атак. Оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Времевском направлении противник совершил семь штурмов наших позиций в районах Трудового, Ривнополя и Новодаровки. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки украинские защитники отбили 30 вражеских атак на направлении. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 15 авиационных ударах с применением 19 КАБов", - отмечают в Генштабе.

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Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Автор: 

Генштаб ВС (6245) боевые действия (4005)


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В звітах нинішнього Генштабу ворог тільки намагається наступати, штурмувати. Про втрати нами населених пунктів Генштаб не вважає за потрібне звітувати.
"Не дивись вгору!', - закликає нас верховний Зермак і його шістки.
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16.11.2024 09:23 Ответить
при обороне, в приоритете - уничтожение армии врага, а не удержание территорий - территории возвращаются при контрнаступлении, когда армия врага обескровлена
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16.11.2024 10:15 Ответить
До чого це?
Я пишу про те, що Генштаб зеленського дезінформує громадян України.
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16.11.2024 11:30 Ответить
Одесит, такий погляд залежить від того, на якій стороні фронту стояти.
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16.11.2024 11:35 Ответить
не важно - на войне первостепенная задача - уничтожение живой силы противника, особенно в обороне, чтобы при контрнаступлении снизить до минимума собственные потери и облегчить возврат ранее оставленных территорий... учи матчасть... Искусство войны
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16.11.2024 12:15 Ответить
Ситуація на ранок 16 листопада:

@ "Покровський напрямок.

На південному фланзі противник штурмує Нову Іллінку (окремий мікрорайон Курахового на північному березі Курахівського водосховища).

У Новоселидівці російські війська просунулися в південній частині населеного пункту і на південь вздовж ряду лісосмуг на ділянці завширшки до 3.25 км на глибину до 1.45 км.

На південний захід і на захід від Новоолексіївки противник просунувся вздовж лісосмуг на ділянці шириною до 1.9 км на глибину до 950 метрів.

У Юріївці російська штурмова група просунулась у північну частину населеного пункту, де потрапила під удар дроноводів ЗСУ. Бої продовжуються.

На північному фланзі тривають бойові зіткнення в районі Петрівки, на північний захід від Селидового та під Лисівкою.

Часівярський напрямок.

На південь від Іванівського противник просунувся вздовж ряду лісосмуг і зайняв частину урочища Ступки на ділянці шириною до 3.8 км на глибину до 1.5 км.

В районі Кліщіївки російські війська просунулися на ділянці шириною до 4 км на глибину до 1.5 км.

Вздовж залізниці від Андріївки до Зеленопілля противник зайняв ділянку завширшки до 2.35 км."
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16.11.2024 09:36 Ответить
 
 