На Торецком направлении враг наступает малыми штурмовыми группами, в самом городе ведутся очень тяжелые бои, - ОТГ "Луганск"

Ежедневно в Торецке силы обороны уничтожают до 100 оккупантов. Враг наносит много авиаударов, уничтожает города на каждом из направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

"В районе Нелиповки враг недавно применял технику. Это была легкая техника, 12 оккупантов и 7 единиц техники было уничтожено. Враг наносит много авиаударов в нашей зоне ответственности, уничтожая город на каждом из направлений. За минувшие сутки было 27 авиаударов - враг сбросил 56 КАБов", - отметила она.

В Торецке ведутся активные городские бои - наши воины уничтожают до 100 оккупантов за день.

"50-70 в среднем, в некоторые дни бывает больше. Представьте себе, насколько масштабными являются эти бои, и насколько они тяжелые для нас. Враг применяет артиллерию и постоянно авиаудары с десятками КАБов", - отметила пресс-секретарь ОТГ "Луганск".

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что Россия продолжает сравнивать с землей город Торецк в Донецкой области.

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