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Новини Війна
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На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, у самому місті дуже важкі бої, - ОТУ "Луганськ"

У Торецьку точаться міські бої

Щодня у Торецьку сили оборони знищують до 100 окупантів. Ворог завдає багато авіаударів, знищує міста на кожному з напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"В районі Неліпівки ворог нещодавно застосовував техніку. Це була легка техніка, 12 окупантів та 7 одиниць техніки було знищено. Ворог завдає багато авіаударів у нашій зоні відповідальності, знищуючи міста на кожному з напрямків. За минулу добу було 27 авіаударів - ворог скинув 56 КАБів", - зазначила вона.

У Торецьку ведуться активні міські бої – наші воїни нищать до 100 окупантів в день.

"50-70 в середньому, в деякі дні буває більше. Уявіть собі, наскільки масштабними є ці бої, і наскільки вони важкі для нас. Ворог застосовує артилерію та постійно авіаудари з десятками КАБів", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Росія продовжує зрівнювати із землею місто Торецьк у Донецькій області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог накопичує резерви у районі Часового Яру та має просування на Торецькому напрямку, - ОТУ "Луганськ"

Автор: 

бойові дії (3745) Торецьк (449)


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Виходить, що наступ незліченною кількістю малих штурмових груп ефективніший за кількаразовий наступ великими військовими підрозділами та з'єднаннями?
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15.11.2024 13:37 Відповісти
Малыми группами при поддержке авиации + артилерии.
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15.11.2024 14:25 Відповісти
На Торецькому напрямку ворог наступає

...і палучаєт в торєц...
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15.11.2024 13:38 Відповісти
 
 