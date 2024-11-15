На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, у самому місті дуже важкі бої, - ОТУ "Луганськ"

Щодня у Торецьку сили оборони знищують до 100 окупантів. Ворог завдає багато авіаударів, знищує міста на кожному з напрямків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"В районі Неліпівки ворог нещодавно застосовував техніку. Це була легка техніка, 12 окупантів та 7 одиниць техніки було знищено. Ворог завдає багато авіаударів у нашій зоні відповідальності, знищуючи міста на кожному з напрямків. За минулу добу було 27 авіаударів - ворог скинув 56 КАБів", - зазначила вона.

У Торецьку ведуться активні міські бої – наші воїни нищать до 100 окупантів в день.

"50-70 в середньому, в деякі дні буває більше. Уявіть собі, наскільки масштабними є ці бої, і наскільки вони важкі для нас. Ворог застосовує артилерію та постійно авіаудари з десятками КАБів", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Росія продовжує зрівнювати із землею місто Торецьк у Донецькій області.

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