На Торецькому напрямку ворог наступає малими штурмовими групами, у самому місті дуже важкі бої, - ОТУ "Луганськ"
Щодня у Торецьку сили оборони знищують до 100 окупантів. Ворог завдає багато авіаударів, знищує міста на кожному з напрямків.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.
"В районі Неліпівки ворог нещодавно застосовував техніку. Це була легка техніка, 12 окупантів та 7 одиниць техніки було знищено. Ворог завдає багато авіаударів у нашій зоні відповідальності, знищуючи міста на кожному з напрямків. За минулу добу було 27 авіаударів - ворог скинув 56 КАБів", - зазначила вона.
У Торецьку ведуться активні міські бої – наші воїни нищать до 100 окупантів в день.
"50-70 в середньому, в деякі дні буває більше. Уявіть собі, наскільки масштабними є ці бої, і наскільки вони важкі для нас. Ворог застосовує артилерію та постійно авіаудари з десятками КАБів", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".
Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів, що Росія продовжує зрівнювати із землею місто Торецьк у Донецькій області.
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