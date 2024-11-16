Враг оккупировал Максимовку и продвинулся возле ряда населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине. КАРТА
Войска РФ имеют новые продвижения в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Карта обновлена! Враг оккупировал Максимовку (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Берестово (село в Петропавловской сельской громаде Купянского района Харьковской области), Клещиевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Андреевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Новоалексеевки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Новоселидовки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Елизаветовки (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Ривнополя (село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области), в Сотницком Казачке (село в Золочевской громаде Богодуховского района Харьковской области) и Новой Ильинке (вблизи Курахово Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что армия РФ захватила Ривнополь и продолжает продвигаться к Курахово.
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Янукович, призначив на посади міністра оборони, керівника СБУ кацапів, навіть не простих, а працівників ФСБ. Скорочував армію і продавав озброєння. Відмовився вступати до НАТО і ЄС. Розстріляв Майдан.Написав листа до пуйла, щоб той ввів війська в Україну. Втік до кацапів, вкравши казну держави і золото-валютні резерви.
Турчинов - виконуючий обовязки президента. Організував оборону країни тим, що було і призначив вибори президента і парламенту.
Порошенко, прийшовши дло влади в результаті виборів в 2014 році, інавгурація якого відбулася 07.06.2014 року. Отримав країні у війні з окупованим Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей. В касі було 108 тисяч, відсутні золото-валютні резерви, боєздатної тільки 8 тисяч армії, але босої і без озброєжння. Майже в кожному місті сходу і півдня якісь "народені республіки" і захоплення влади. Ембарго з боку кацапів, економіка наша була завязана на росію і все зупинилося. Пусті прилавки в магазинах, Беня виводить 5,5 мільярдів доларів із Приватбанку і пішов переполох серед населення, пусті банкомати і зневіра... І Порошенко все розрулив, відновив владу в Україні, відновив економіку, влив в банківську систему 170 мільярдівҐ, добре очистивши їх від кацапського смороду і шахрайських схем бариг, відродив армію, відновив золото-валютні резерви, відвоював 2\3 окупованих територій, переозброїв армію, відремонтував і модернізував техніку і зброю, отримав безвіз, асоціацію, Тоимос, створив нові види ркакет - Нептун, Сапсан-Грім 2, Вільха, САУ "Богдана" та інше...
Зеленський - все, що було створено при Порошенко -зруйнував, відвів війська із укріплень, розмінував мінні поля, всі гроші закатав в асфальт, запевний світ, що пкуйло хоче миру, а Порошенко війни, бо на ній наживається, налаштовував всіх подивитися в очко пуйла, дурив нарід різники фейками про Порошенко і опозицію, дурив, що нападу не буде і всі гроші витратив на асфальт і себе любимого. Свого нічого не зробив, крім тогоҐ, що Конституцію поставив на паузу і організував схеми мародерства і корупції у всіх органах влади.
Пан уявляє, хоча б приблизно, що то є - виробництво снарядів?! Повний цикл?
Аналітики кажуть, що найтяжчі наслідки несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на вищі щаблі подається як "відбитий".
Українське командування не знає усієї правди про ситуацію навколо міста Курахове на Донеччині, бо отримує "брехливі доповіді". Про це заявили аналітики DeepState (https://t.me/DeepStateUA/20723) у своєму телеграм-каналі 15 листопада.
За їхніми словами, на північ від міста росіяни намагаються закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Також ЗС РФ дотискають Новоселидівку.
"Але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача к*цапів в цьому районі - дійти до Старих Тернів", - пишуть аналітики.
Вони зазначають, що східні околиці самого Курахового перебувають постійно під тиском росіян. ті проводять постійні штурми і намагаються зайти на околиці міста, висадити піхоту та закріплятися в приватному секторі.
"Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на цей момент відомо, що будівля була зачищена від ворога", - пишуть в DeepState.
Окремо аналітики розглянули ситуацію між селами Дальнє та Успенівка, зокрема, "кишеню", яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка. Вона перебуває під загрозою, і незабаром ворог зможе отримати контроль над нею, оскільки наполегливо намагається пробитися через Дальнє на Успенівку і має успіхи.
Успенівка, пишуть аналітики, відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в "кишені".
"І вчергове маємо проблему з доповідями на гору, які не відповідають дійсності, що скоріше за все і є причиною відсутності звертання уваги на проблему флангів в цьому місці. Обстановка погіршується і одного дня всі можуть прокинутися і побачити, що ворог дійшов до Успенівки, але може бути пізно", - зауважили в DeepState.
Не "котел", тому що при першій нагоді українські бійці намагаються контратакувати ворожі позиції: зафіксоввно просування ЗСУ на захід від Побєди із заходом в тил російській штурмовій піхоті, яка намагаються просунутися біля Дальнього південніше Курахового.
А може той "мудрий нАрід" цього й хотів?
Це прийшла кара для українців за бездумність і пасивність, типу "гірше не буде", "а може буде краще" і т.п.
Але! він досить вірно описав тактику противника, я б її назвав тактикою "кліщів" і це прослідковується, спершу вони беруть в "малі кліщі", якщо вдасться, пробують більші...
Зрозуміло, що вони не нехтують будь-якої кількістю втрат зі свого боку,
Але дивно, що на цю тактику все ще не розроблена проти-тактика....