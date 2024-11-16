Враг оккупировал Максимовку и продвинулся возле ряда населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине. КАРТА

Войска РФ имеют новые продвижения в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена! Враг оккупировал Максимовку (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Берестово (село в Петропавловской сельской громаде Купянского района Харьковской области), Клещиевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Андреевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Новоалексеевки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Новоселидовки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Елизаветовки (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Ривнополя (село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области), в Сотницком Казачке (село в Золочевской громаде Богодуховского района Харьковской области) и Новой Ильинке (вблизи Курахово Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что армия РФ захватила Ривнополь и продолжает продвигаться к Курахово.