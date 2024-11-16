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Враг оккупировал Максимовку и продвинулся возле ряда населенных пунктов на Донетчине и Харьковщине. КАРТА

Войска РФ имеют новые продвижения в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Карта обновлена! Враг оккупировал Максимовку (село Угледарской городской громады Волновахского района Донецкой области), а также продвинулся возле Берестово (село в Петропавловской сельской громаде Купянского района Харьковской области), Клещиевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Андреевки (село Бахмутской городской громады Бахмутского района Донецкой области), Новоалексеевки (село Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области), Новоселидовки (село Кураховской городской громады Покровского района Донецкой области), Елизаветовки (село Марьинской городской громады Покровского района Донецкой области), Ривнополя (село в Великоновоселковской поселковой громаде Волновахского района Донецкой области), в Сотницком Казачке (село в Золочевской громаде Богодуховского района Харьковской области) и Новой Ильинке (вблизи Курахово Донецкой области)", - говорится в сообщении.

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Максимівка карта

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что армия РФ захватила Ривнополь и продолжает продвигаться к Курахово.

Автор: 

Харьковщина (5577) Донецкая область (9590) боевые действия (4005)


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Топ комментарии
+21
Звільнення Залужного та разом з ним 18 генералів, заміна 73 командирів бригад, все це є причиною того, що кацапи в цьому році просуваються так, як навіть мріяти не могли у 2022-2023 роках. Армію фактично обезголовили та створили управлінський хаос. Все решта "дєло тєхнікі". І відповідальний тут один - чотириразовий верховний ухилянт Боневтік Оманський.
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16.11.2024 10:19
+16
Самі себе найопуєте на виборах.
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16.11.2024 08:22
+14
Втрати ворога кожен день пишуть більші, просувається також швидко, то де нас найобують? У ворога солдати не закінчуються ні техніка? Щоб далі просуватися
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16.11.2024 08:19
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Втрати ворога кожен день пишуть більші, просувається також швидко, то де нас найобують? У ворога солдати не закінчуються ні техніка? Щоб далі просуватися
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16.11.2024 08:19 Ответить
Самі себе найопуєте на виборах.
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16.11.2024 08:22 Ответить
Снарядів немає - артою кацапи все палять і лізуть вперед
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16.11.2024 08:19 Ответить
Немає снарядів? У кого в кацапів, бо їм далеко підвозити, чи в нас, бо маємо тупого Верховного Головнокомандувача, який всі гроші витрачає на своє оточення і марафон, замість виробництва снарядів?
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16.11.2024 11:00 Ответить
Кацапи виробляють 3млн снарядів в рік - пупси 3 млн - а вся Європа 1. 5 млн - наша економіка в 10р слабша ерефіі - не порівнюите хер з пальцем
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16.11.2024 11:05 Ответить
Навіщо мені знати, скільки виготовляє снарядів США і Європа? В них немає війни, в них є запаси снарядів для захисту своїх країн і в них снаряди не основні види **********, у них є ракети різного штибу і головним є такі установки, як Хаймерси. Мені цікаво, чому Боневтік Потужний за 5,5 років війни не налагодив випуск снарядів в Україні? Це ж не таква надважка задача для країни, яка була в десятці країн по виготовленню ракет для космосу.
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16.11.2024 11:43 Ответить
Ще від Кравчука і Кучми наша економіка тільки схлопувалась - Кульчуги Танки Ракети - все зіишло на 0 - або на одиничні екземпляри
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16.11.2024 11:48 Ответить
Навіщо мені сьогодні знати про Кравчука і Кучму, коли вони вже в минулому і при них не було війни з московитами. Війна розпрочалася при зеку-янику 20.02.2014 року із захопленням Криму. Ось почнемо проводити аналіз з дій цих політиків.
Янукович, призначив на посади міністра оборони, керівника СБУ кацапів, навіть не простих, а працівників ФСБ. Скорочував армію і продавав озброєння. Відмовився вступати до НАТО і ЄС. Розстріляв Майдан.Написав листа до пуйла, щоб той ввів війська в Україну. Втік до кацапів, вкравши казну держави і золото-валютні резерви.
Турчинов - виконуючий обовязки президента. Організував оборону країни тим, що було і призначив вибори президента і парламенту.
Порошенко, прийшовши дло влади в результаті виборів в 2014 році, інавгурація якого відбулася 07.06.2014 року. Отримав країні у війні з окупованим Кримом і окремими районами Донецької і Луганської областей. В касі було 108 тисяч, відсутні золото-валютні резерви, боєздатної тільки 8 тисяч армії, але босої і без озброєжння. Майже в кожному місті сходу і півдня якісь "народені республіки" і захоплення влади. Ембарго з боку кацапів, економіка наша була завязана на росію і все зупинилося. Пусті прилавки в магазинах, Беня виводить 5,5 мільярдів доларів із Приватбанку і пішов переполох серед населення, пусті банкомати і зневіра... І Порошенко все розрулив, відновив владу в Україні, відновив економіку, влив в банківську систему 170 мільярдівҐ, добре очистивши їх від кацапського смороду і шахрайських схем бариг, відродив армію, відновив золото-валютні резерви, відвоював 2\3 окупованих територій, переозброїв армію, відремонтував і модернізував техніку і зброю, отримав безвіз, асоціацію, Тоимос, створив нові види ркакет - Нептун, Сапсан-Грім 2, Вільха, САУ "Богдана" та інше...
Зеленський - все, що було створено при Порошенко -зруйнував, відвів війська із укріплень, розмінував мінні поля, всі гроші закатав в асфальт, запевний світ, що пкуйло хоче миру, а Порошенко війни, бо на ній наживається, налаштовував всіх подивитися в очко пуйла, дурив нарід різники фейками про Порошенко і опозицію, дурив, що нападу не буде і всі гроші витратив на асфальт і себе любимого. Свого нічого не зробив, крім тогоҐ, що Конституцію поставив на паузу і організував схеми мародерства і корупції у всіх органах влади.
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16.11.2024 12:50 Ответить
Поділля
Пан уявляє, хоча б приблизно, що то є - виробництво снарядів?! Повний цикл?
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16.11.2024 20:45 Ответить
Все згідно плану... оманського плану..
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16.11.2024 09:11 Ответить
@ " "Брехня нас всіх погубить": у DeepState звинуватили командування у ситуації навколо Курахового:

Аналітики кажуть, що найтяжчі наслідки несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на вищі щаблі подається як "відбитий".
Українське командування не знає усієї правди про ситуацію навколо міста Курахове на Донеччині, бо отримує "брехливі доповіді". Про це заявили аналітики DeepState (https://t.me/DeepStateUA/20723) у своєму телеграм-каналі 15 листопада.
За їхніми словами, на північ від міста росіяни намагаються закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Також ЗС РФ дотискають Новоселидівку.
"Але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача к*цапів в цьому районі - дійти до Старих Тернів", - пишуть аналітики.
Вони зазначають, що східні околиці самого Курахового перебувають постійно під тиском росіян. ті проводять постійні штурми і намагаються зайти на околиці міста, висадити піхоту та закріплятися в приватному секторі.
"Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на цей момент відомо, що будівля була зачищена від ворога", - пишуть в DeepState.
Окремо аналітики розглянули ситуацію між селами Дальнє та Успенівка, зокрема, "кишеню", яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка. Вона перебуває під загрозою, і незабаром ворог зможе отримати контроль над нею, оскільки наполегливо намагається пробитися через Дальнє на Успенівку і має успіхи.
Успенівка, пишуть аналітики, відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в "кишені".
"І вчергове маємо проблему з доповідями на гору, які не відповідають дійсності, що скоріше за все і є причиною відсутності звертання уваги на проблему флангів в цьому місці. Обстановка погіршується і одного дня всі можуть прокинутися і побачити, що ворог дійшов до Успенівки, але може бути пізно", - зауважили в DeepState.
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16.11.2024 09:43 Ответить
"Курахівська кишеня":

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16.11.2024 09:49 Ответить
чому не "котел"?
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16.11.2024 18:22 Ответить
Це у Вас по-Фрейду вирвалось?
Не "котел", тому що при першій нагоді українські бійці намагаються контратакувати ворожі позиції: зафіксоввно просування ЗСУ на захід від Побєди із заходом в тил російській штурмовій піхоті, яка намагаються просунутися біля Дальнього південніше Курахового.
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16.11.2024 19:46 Ответить
Мудрий лідор змінив вище воєнне командування на свій план
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16.11.2024 09:53 Ответить
Є велика різниця між " ворог окупував" і "зрадники виконують домовленості"
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16.11.2024 10:03 Ответить
Звільнення Залужного та разом з ним 18 генералів, заміна 73 командирів бригад, все це є причиною того, що кацапи в цьому році просуваються так, як навіть мріяти не могли у 2022-2023 роках. Армію фактично обезголовили та створили управлінський хаос. Все решта "дєло тєхнікі". І відповідальний тут один - чотириразовий верховний ухилянт Боневтік Оманський.
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16.11.2024 10:19 Ответить
І жодна прикоритна сволота, типу того ж Кастянова, про це привселюдно в нього не спитає, в них нарід поганий, що не хоче себе загеноцидити заради зеленої шобли при владі!
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16.11.2024 11:19 Ответить
А я вважаю, що в першу чергу винен "мудрий нАрід" вибравши примітивного артиста, який тепер просто грає роль президента, що приводить до знищення українців і України.

А може той "мудрий нАрід" цього й хотів?

Це прийшла кара для українців за бездумність і пасивність, типу "гірше не буде", "а може буде краще" і т.п.
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16.11.2024 11:23 Ответить
"Якщо народ обирає блазня головнокомандуючим під час війни, він хоче бути знищеним" - Лесь Подерв'янський https://www.youtube.com/watch?v=ZV3OZqhPVZU
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16.11.2024 11:39 Ответить
Логіка війни каже, що треба відступати до відносно великих населених пунктів і їх вже тримати скільки зможемо. Це найбільш ефективний спосіб вбивати ворожі війська і максимально зберігати особовий склад. Але там довбане голе поле аж до.. ну короче неприємна ситуація.
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16.11.2024 11:11 Ответить
З Вашої логіки видно, що найкраще відкотитися до міста Києва, а там вже тихенько татаров і виріже всіх кадирівців, а заодно і кацапів?
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16.11.2024 11:18 Ответить
З моєї логіки видно, лише те, що ситуація для нас невигідна. Пропонувати відкочуватись до Дніпра не буду і навіть не збирався. Ми гнали росіян поки не обламали зуби об їхню ешелоновану заздалегідь побудовану оборону і минні поля. Варто мабуть робити те саме - будувати укріплення.
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16.11.2024 12:39 Ответить
Це треба було робити вчора.
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16.11.2024 19:04 Ответить
Сирка під трибунал! Поверніть Залужного!!!
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16.11.2024 12:01 Ответить
Краще з клоуна почати
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16.11.2024 15:53 Ответить
сьогодні перелік втраченого потужний!! маладєц вова, нє падвьол...
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16.11.2024 12:39 Ответить
Одні напівкотли в яких вбивають українських захистників. Де **********, фортифікація, загороджувальні міни як це було у агресора на лінії "Суровікіна" захисники немають елементарного теплої одежі не кажучі про ППО все за рахунок простих солдатів які ні коли не думали що вони їми будуть , а що роблять ці проффесіонали, ця грьобана так звана влада ОП, Мін оборони, Кабмін чиї це обовязки і відповідальність? чи все іде згідно Оманського мирного плану? Пане Байдене дайте літака і заберіть це Ze до себе бо воно загробить і себе , але це його рішення і країну.
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16.11.2024 14:17 Ответить
Нічого нового, по три села за день. Просунувся, просунувся… При Залужному такого не було(((( Здаємо, бо так хочуть ті хто на ад смертними?
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16.11.2024 16:34 Ответить
Хтось в коментарях, щодо подій на фронті по територіям, написав доволі розлогий коментар (зараз не згадаю автора, та й так одразу й не знайду).
Але! він досить вірно описав тактику противника, я б її назвав тактикою "кліщів" і це прослідковується, спершу вони беруть в "малі кліщі", якщо вдасться, пробують більші...
Зрозуміло, що вони не нехтують будь-якої кількістю втрат зі свого боку,
Але дивно, що на цю тактику все ще не розроблена проти-тактика....
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16.11.2024 18:26 Ответить
Генштаб рапортує про знищення 1,2,4,6 окупантів,а кацапи- просто займають містечка та села. Сирський,це твій хитрий задум?
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16.11.2024 19:02 Ответить
Як можна довірити командування ЗСУ кацапу? Класиків,видно,не читали не боневтік,ні його потужна команда.
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16.11.2024 19:08 Ответить
Поки Єрмак з Україною - хвилюватися нічого! Він захистить! Це не якийсь там Залужний та його звільнені генерали. Єрмак - це сила! Він у перших рядах.....на усіх фото та відео!!
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17.11.2024 08:10 Ответить
 
 