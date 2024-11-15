Армия РФ захватила Ровнополь и продолжает продвигаться к Курахово, - DeepState. КАРТА

Россияне оккупировали Ровнополь и продвинулись возле ряда населенных пунктов в районе Курахово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.

"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Вознесенке и Новоселидовке", - говорится в сообщении.

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