Армия РФ захватила Ровнополь и продолжает продвигаться к Курахово, - DeepState. КАРТА
Россияне оккупировали Ровнополь и продвинулись возле ряда населенных пунктов в районе Курахово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал DeepState.
"Враг оккупировал Ровнополь, а также продвинулся возле Плехового, Новой Ильинки, Новодмитровки, в Петровке, Вознесенке и Новоселидовке", - говорится в сообщении.
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Армія РФАрахмiя захопила Рівнопіль
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