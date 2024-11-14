Ситуация на Курщине стабилизирована, военные КНДР пока не участвовали в штурмовых действиях, - руководитель ЦПД Коваленко
Силы обороны сейчас стабилизировали боевую ситуацию в Курской области РФ. Пока что северокорейские войска не принимали участия в боевых действиях.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.
"По состоянию на сейчас, на Курщине ситуация стабилизирована, но российская армия сохраняет возможности для проведения дальнейших штурмовых попыток. Проверка боем у россиян прошла неудачно - потери в технике, личном составе", - рассказал Коваленко.
По его словам, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.
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+4 Василь Васько #582549
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Я не шукаю зраду чи перемогу, але просто не розумію стратегічного задуму у знятті одних з найбоєздатніших підрозділів з фронту, з західною технікою, і відправку їх на Курщину. Щоби що? Яка ціль цієї авантюри? А просування московитів на сході - реальність, бомбардування КАБами Запоріжжя - реальність, загибель військових і цивільних на тих територіях, що ще 3 місяці тому потерпали лише від "Шахедів" та крилатих ракет, а тепер від КАБів - реальність.
Може хто знає і пояснить мені: чому так є? Бо я не можу зрозуміти...