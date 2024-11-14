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Новости Война
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Ситуация на Курщине стабилизирована, военные КНДР пока не участвовали в штурмовых действиях, - руководитель ЦПД Коваленко

Бойові дії на Курщині

Силы обороны сейчас стабилизировали боевую ситуацию в Курской области РФ. Пока что северокорейские войска не принимали участия в боевых действиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

"По состоянию на сейчас, на Курщине ситуация стабилизирована, но российская армия сохраняет возможности для проведения дальнейших штурмовых попыток. Проверка боем у россиян прошла неудачно - потери в технике, личном составе", - рассказал Коваленко.

По его словам, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.

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Автор: 

КНДР (1190) Курск (1088) Коваленко Андрей (20)


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Топ комментарии
+4
якось по-дебільному, як казав класик, інформація цією утпою владою подається. "Найвеличніший" кругом розповідає, що корейці уже були в боях. Цей коваленко, що ні. Нап..ти толком не вміють
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14.11.2024 20:05
+2
Тобто, раніше всі заяви, що корейці вже воюють, були брехнею.
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14.11.2024 20:36
+1
то журналісти по дебільному написали. Коваленко не писав, що вони не беруть участі в бойових діях. Він казав вони не беруть участі в штурмових діях але знаходяться на позиціях. Коли солдати сидять в окопах це наче як вже вважається участю в бойових діях
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14.11.2024 20:19
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так как их хайпили кацапы было понятно что это скорее больше в психолог.плане операция)пока полтораметровые корейские рембы как ежики в тумане)
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14.11.2024 19:48 Ответить
якось по-дебільному, як казав класик, інформація цією утпою владою подається. "Найвеличніший" кругом розповідає, що корейці уже були в боях. Цей коваленко, що ні. Нап..ти толком не вміють
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14.11.2024 20:05 Ответить
то журналісти по дебільному написали. Коваленко не писав, що вони не беруть участі в бойових діях. Він казав вони не беруть участі в штурмових діях але знаходяться на позиціях. Коли солдати сидять в окопах це наче як вже вважається участю в бойових діях
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14.11.2024 20:19 Ответить
Нема ніякої диктатури, не-ма-є. Бо Кавалєнка- все ще робить заяви.
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14.11.2024 20:14 Ответить
Краще б стабілізували ситуацію на Сході... КАБи на Запоріжжя - це вже повний стабілізець чи ще ні?
Я не шукаю зраду чи перемогу, але просто не розумію стратегічного задуму у знятті одних з найбоєздатніших підрозділів з фронту, з західною технікою, і відправку їх на Курщину. Щоби що? Яка ціль цієї авантюри? А просування московитів на сході - реальність, бомбардування КАБами Запоріжжя - реальність, загибель військових і цивільних на тих територіях, що ще 3 місяці тому потерпали лише від "Шахедів" та крилатих ракет, а тепер від КАБів - реальність.
Може хто знає і пояснить мені: чому так є? Бо я не можу зрозуміти...
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14.11.2024 20:24 Ответить
Тобто, раніше всі заяви, що корейці вже воюють, були брехнею.
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14.11.2024 20:36 Ответить
****,дибіли при владі,дибіли їх слухають!
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14.11.2024 20:57 Ответить
Схоже для Зельонськіх слуг навіть імітаціях якихось нарад не проводять. Одні звиздять, що вже наші мали бойове зіткнення з корейцями, інші звиздять, що не мали.
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14.11.2024 21:11 Ответить
Коваленко!!! Краще жувати ніж говорити....
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14.11.2024 21:13 Ответить
Шо за новини !? - Брали не брали брали не брали лайно якесь. Тьху.
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15.11.2024 03:37 Ответить
 
 