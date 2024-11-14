Ситуация на Курщине стабилизирована, военные КНДР пока не участвовали в штурмовых действиях, - руководитель ЦПД Коваленко

Силы обороны сейчас стабилизировали боевую ситуацию в Курской области РФ. Пока что северокорейские войска не принимали участия в боевых действиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной обороны и безопасности Украины Андрей Коваленко.

"По состоянию на сейчас, на Курщине ситуация стабилизирована, но российская армия сохраняет возможности для проведения дальнейших штурмовых попыток. Проверка боем у россиян прошла неудачно - потери в технике, личном составе", - рассказал Коваленко.

По его словам, военные КНДР пока в штурмовых действиях не были задействованы, но находятся на позициях.

Читайте также: Россияне продолжают атаковать ВСУ в районе Новоивановки на Курщине, - DeepState