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Новини Війна
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Ситуація на Курщині стабілізована, військові КНДР поки не брали участі в штурмових діях, - керівник ЦПД Коваленко

Бойові дії на Курщині

Сили оборони наразі стабілізували бойову ситуацію в Курській області РФ. Поки що північнокорейські війська не брали участі в бойових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"Станом на зараз, на Курщині ситуація стабілізована, але російська армія зберігає можливості для проведення подальших штурмових спроб. Перевірка боєм у росіян пройшла невдало - втрати у техніці, особовому складі", - розповів Коваленко.

За його словами, військові КНДР наразі в штурмових діях не були задіяні, але знаходяться на позиціях.

Також читайте: Росіяни продовжують атакувати ЗСУ в районі Новоіванівки на Курщині, - DeepState

Автор: 

КНДР (1211) Курськ (1099) Коваленко Андрій (22)


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Топ коментарі
+4
якось по-дебільному, як казав класик, інформація цією утпою владою подається. "Найвеличніший" кругом розповідає, що корейці уже були в боях. Цей коваленко, що ні. Нап..ти толком не вміють
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14.11.2024 20:05
+2
Тобто, раніше всі заяви, що корейці вже воюють, були брехнею.
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14.11.2024 20:36
+1
то журналісти по дебільному написали. Коваленко не писав, що вони не беруть участі в бойових діях. Він казав вони не беруть участі в штурмових діях але знаходяться на позиціях. Коли солдати сидять в окопах це наче як вже вважається участю в бойових діях
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14.11.2024 20:19
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так как их хайпили кацапы было понятно что это скорее больше в психолог.плане операция)пока полтораметровые корейские рембы как ежики в тумане)
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14.11.2024 19:48 Відповісти
якось по-дебільному, як казав класик, інформація цією утпою владою подається. "Найвеличніший" кругом розповідає, що корейці уже були в боях. Цей коваленко, що ні. Нап..ти толком не вміють
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14.11.2024 20:05 Відповісти
то журналісти по дебільному написали. Коваленко не писав, що вони не беруть участі в бойових діях. Він казав вони не беруть участі в штурмових діях але знаходяться на позиціях. Коли солдати сидять в окопах це наче як вже вважається участю в бойових діях
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14.11.2024 20:19 Відповісти
Нема ніякої диктатури, не-ма-є. Бо Кавалєнка- все ще робить заяви.
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14.11.2024 20:14 Відповісти
Краще б стабілізували ситуацію на Сході... КАБи на Запоріжжя - це вже повний стабілізець чи ще ні?
Я не шукаю зраду чи перемогу, але просто не розумію стратегічного задуму у знятті одних з найбоєздатніших підрозділів з фронту, з західною технікою, і відправку їх на Курщину. Щоби що? Яка ціль цієї авантюри? А просування московитів на сході - реальність, бомбардування КАБами Запоріжжя - реальність, загибель військових і цивільних на тих територіях, що ще 3 місяці тому потерпали лише від "Шахедів" та крилатих ракет, а тепер від КАБів - реальність.
Може хто знає і пояснить мені: чому так є? Бо я не можу зрозуміти...
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14.11.2024 20:24 Відповісти
Тобто, раніше всі заяви, що корейці вже воюють, були брехнею.
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14.11.2024 20:36 Відповісти
****,дибіли при владі,дибіли їх слухають!
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14.11.2024 20:57 Відповісти
Схоже для Зельонськіх слуг навіть імітаціях якихось нарад не проводять. Одні звиздять, що вже наші мали бойове зіткнення з корейцями, інші звиздять, що не мали.
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14.11.2024 21:11 Відповісти
Коваленко!!! Краще жувати ніж говорити....
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14.11.2024 21:13 Відповісти
Шо за новини !? - Брали не брали брали не брали лайно якесь. Тьху.
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15.11.2024 03:37 Відповісти
 
 