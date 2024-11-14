Ситуація на Курщині стабілізована, військові КНДР поки не брали участі в штурмових діях, - керівник ЦПД Коваленко

Сили оборони наразі стабілізували бойову ситуацію в Курській області РФ. Поки що північнокорейські війська не брали участі в бойових діях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Ради національної оборони та безпеки України Андрій Коваленко.

"Станом на зараз, на Курщині ситуація стабілізована, але російська армія зберігає можливості для проведення подальших штурмових спроб. Перевірка боєм у росіян пройшла невдало - втрати у техніці, особовому складі", - розповів Коваленко.

За його словами, військові КНДР наразі в штурмових діях не були задіяні, але знаходяться на позиціях.

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