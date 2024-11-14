Росіяни продовжують атакувати ЗСУ в районі Новоіванівки на Курщині, - DeepState
Сили оборони знову відбили 5 "накатів" росіян на село Новоіванівка в Курській області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"У кацапів черговий невдалий день на Курщині. Вони здійснили 5 накатів — три по 2 ОВТ, один силами 7 ОВТ і ще один на 3 ОВТ", - пишуть осінтери.
У DeepState додають, що завдяки злагодженій роботі підрозділів 225 ОШБ, 47 ОМБр, 36 ОБрМП, 82 ОДШБр та 101 ОБр ТрО накати було відбито. Щонайменше 10 од. ОВТ з 16 було знищено.
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