Ворог перекидає найбільш боєздатні підрозділи для відновлення штурмів на Курщині, - 82 ОДШБр

Російське командування внаслідок високих втрат перекидає до Курської області 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в телеефірі повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ї Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов.

Певною мірою росіяни зосереджують свої сили у Курській області, підтягуючи туди все нові й нові підрозділи, зазначив він.

Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися", - розповів Кравцов.

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Він також повідомив, що ворог накопичує техніку в цій зоні бойових дій, однак українські війська ефективно її знищують. Наприклад, лише позавчора було знищено 35 чи 37 одиниць техніки росіян.

Відповідаючи на запитання, як бойові дії у Курській області зараз впливають на ситуацію на фронті в Україні, військовий зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку.

"Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку", - додав Кравцов.

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