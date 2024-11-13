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Новини Війна
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Ворог перекидає найбільш боєздатні підрозділи для відновлення штурмів на Курщині, - 82 ОДШБр

Ворог перекидає найбільш боєздатні підрозділи для відновлення штурмів на Курщині

Російське командування внаслідок високих втрат перекидає до Курської області 76-ту десантно-штурмову дивізію РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це в телеефірі повідомив т.в.о. начальника відділення комунікацій 82-ї Буковинської бригади ДШВ Віктор Кравцов.

Певною мірою росіяни зосереджують свої сили у Курській області, підтягуючи туди все нові й нові підрозділи, зазначив він.

Відомо, що сюди у зв'язку з понесеними втратами підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ РФ передислокувалася 76-та десантно-штурмова дивізія РФ для поновлення ведення наступальних штурмових дій. І противник все ж має на меті якнайшвидше відкинути нас з цього району. Ми продовжуємо оборонятися", - розповів Кравцов.

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Він також повідомив, що ворог накопичує техніку в цій зоні бойових дій, однак українські війська ефективно її знищують. Наприклад, лише позавчора було знищено 35 чи 37 одиниць техніки росіян.

Відповідаючи на запитання, як бойові дії у Курській області зараз впливають на ситуацію на фронті в Україні, військовий зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку.

"Спостерігаючи за перебігом бойових дій як на сході, так і на півночі нашої країни, можна зробити певний висновок, що російська армія перекидає максимально боєздатні та найбільш підготовлені свої підрозділи саме на Курщину. І я вважаю, що саме цим вони трошки розвантажують натиск на східному напрямку", - додав Кравцов.

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Автор: 

армія рф (17255) Курськ (1096) 82 окрема десантно-штурмова бригада (59)


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"військовий зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку" ...якось уйово вони розвантажують..але звичайно ми "віримо" штатному т.в.о. начальника відділення комунікацій
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13.11.2024 16:46 Відповісти
Курський фронт» наразі можна вважати одним зі стабільних напрямків фронту - військовий з позивним «Осмáн»

За його словами все завдяки злагодженій та невпинній роботі наших підрозділів.
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13.11.2024 17:00 Відповісти
ви це українцям Курахово та Покровська поясніть
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13.11.2024 17:02 Відповісти
завдяки злагодженій та невпинній роботі наших підрозділів.
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13.11.2024 17:03 Відповісти
ну так і скажете ) ..що Суджа наш )
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13.11.2024 17:04 Відповісти
я правда погано розумію як це сприйме український громадянин що втратив власну домівку.
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13.11.2024 17:05 Відповісти
не ваш
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13.11.2024 17:05 Відповісти
руснявий знов ?
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13.11.2024 17:07 Відповісти
Росія відправила на війну реквізит "Мосфільму": бронетехніку 50-х років

На зустрічі із правителем Росії гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров заявив, що у 2023 році "Мосфільм" відправив на війну з Україною більше 30 танків та десятки іншої техніки, яку кіностудія використовувала як реквізит.

Джерело: прокремлівські видання, російські Telegram-канали, https://meduza.io/news/2024/11/13/gendirektor-mosfilma-karen-shahnazarov-rasskazal-chto-kinostudiya-peredala-rossiyskim-*******-tanki-bmp-i-tyagachi Meduza
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13.11.2024 17:08 Відповісти
 
 