Враг перебрасывает наиболее боеспособные подразделения для возобновления штурмов на Курщине, - 82 ОДШБр
Российское командование вследствие высоких потерь перебрасывает в Курскую область 76-ю десантно-штурмовую дивизию РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в телеэфире сообщил вр.и.о. начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады ДШВ Виктор Кравцов.
В определенной степени россияне сосредотачивают свои силы в Курской области, подтягивая туда все новые и новые подразделения, отметил он.
Известно, что сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же имеет целью как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться", - рассказал Кравцов.
Он также сообщил, что враг накапливает технику в этой зоне боевых действий, однако украинские войска эффективно ее уничтожают. Например, только позавчера было уничтожено 35 или 37 единиц техники россиян.
Отвечая на вопрос, как боевые действия в Курской области сейчас влияют на ситуацию на фронте в Украине, военный отметил, что они разгружают натиск врага на восточном направлении.
"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немножко разгружают натиск на восточном направлении", - добавил Кравцов.
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За його словами все завдяки злагодженій та невпинній роботі наших підрозділів.
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Джерело: прокремлівські видання, російські Telegram-канали, https://meduza.io/news/2024/11/13/gendirektor-mosfilma-karen-shahnazarov-rasskazal-chto-kinostudiya-peredala-rossiyskim-*******-tanki-bmp-i-tyagachi Meduza