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Новости Война
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Враг перебрасывает наиболее боеспособные подразделения для возобновления штурмов на Курщине, - 82 ОДШБр

Ворог перекидає найбільш боєздатні підрозділи для відновлення штурмів на Курщині

Российское командование вследствие высоких потерь перебрасывает в Курскую область 76-ю десантно-штурмовую дивизию РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом в телеэфире сообщил вр.и.о. начальника отделения коммуникаций 82-й Буковинской бригады ДШВ Виктор Кравцов.

В определенной степени россияне сосредотачивают свои силы в Курской области, подтягивая туда все новые и новые подразделения, отметил он.

Известно, что сюда в связи с понесенными потерями подразделений морской пехоты и воздушно-десантных войск РФ передислоцировалась 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ для возобновления ведения наступательных штурмовых действий. И противник все же имеет целью как можно быстрее отбросить нас из этого района. Мы продолжаем обороняться", - рассказал Кравцов.

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Он также сообщил, что враг накапливает технику в этой зоне боевых действий, однако украинские войска эффективно ее уничтожают. Например, только позавчера было уничтожено 35 или 37 единиц техники россиян.

Отвечая на вопрос, как боевые действия в Курской области сейчас влияют на ситуацию на фронте в Украине, военный отметил, что они разгружают натиск врага на восточном направлении.

"Наблюдая за ходом боевых действий как на востоке, так и на севере нашей страны, можно сделать определенный вывод, что российская армия перебрасывает максимально боеспособные и наиболее подготовленные свои подразделения именно на Курщину. И я считаю, что именно этим они немножко разгружают натиск на восточном направлении", - добавил Кравцов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Курщине бойцы отбили атаку россиян, в которой было задействовано 30 бронемашин и батальон штурмовиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19180) Курск (1092) 82 отдельная десантно-штурмовая бригада (60)


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"військовий зауважив, що вони розвантажують натиск ворога на східному напрямку" ...якось уйово вони розвантажують..але звичайно ми "віримо" штатному т.в.о. начальника відділення комунікацій
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13.11.2024 16:46 Ответить
Курський фронт» наразі можна вважати одним зі стабільних напрямків фронту - військовий з позивним «Осмáн»

За його словами все завдяки злагодженій та невпинній роботі наших підрозділів.
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13.11.2024 17:00 Ответить
ви це українцям Курахово та Покровська поясніть
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13.11.2024 17:02 Ответить
завдяки злагодженій та невпинній роботі наших підрозділів.
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13.11.2024 17:03 Ответить
ну так і скажете ) ..що Суджа наш )
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13.11.2024 17:04 Ответить
я правда погано розумію як це сприйме український громадянин що втратив власну домівку.
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13.11.2024 17:05 Ответить
не ваш
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13.11.2024 17:05 Ответить
руснявий знов ?
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13.11.2024 17:07 Ответить
Росія відправила на війну реквізит "Мосфільму": бронетехніку 50-х років

На зустрічі із правителем Росії гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров заявив, що у 2023 році "Мосфільм" відправив на війну з Україною більше 30 танків та десятки іншої техніки, яку кіностудія використовувала як реквізит.

Джерело: прокремлівські видання, російські Telegram-канали, https://meduza.io/news/2024/11/13/gendirektor-mosfilma-karen-shahnazarov-rasskazal-chto-kinostudiya-peredala-rossiyskim-*******-tanki-bmp-i-tyagachi Meduza
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13.11.2024 17:08 Ответить
 
 