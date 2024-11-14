Россияне продолжают атаковать ВСУ в районе Новоивановки на Курщине, - DeepState

Силы обороны снова отбили 5 "накатов" россиян на село Новоивановка в Курской области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"У кацапов очередной неудачный день на Курщине. Они совершили 5 накатов - три по 2 ВВТ, один силами 7 ВВТ и еще один на 3 ВВТ", - пишут осинтеры.

В DeepState добавляют, что благодаря слаженной работе подразделений 225-й ОШБ, 47-й ОМБр, 36-й ОБрМП, 82-й ОДШБр и 101-й ОБр ТрО накаты были отражены. По меньшей мере 10 единиц ВВТ из 16 было уничтожено.

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