Армія РФ захопила Рівнопіль та продовжує просуватись до Курахового, - DeepState. КАРТА

Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись біля низки населених пунктів в районі Курахового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Вознесенці та Новоселидівці", - йдеться в повідомленні.

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