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Армія РФ захопила Рівнопіль та продовжує просуватись до Курахового, - DeepState. КАРТА

Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись біля низки населених пунктів в районі Курахового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Вознесенці та Новоселидівці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Ситуація на Курщині стабілізована, військові КНДР поки не брали участі в штурмових діях, - керівник ЦПД Коваленко

Росіяни окупували Рівнопіль

Автор: 

окупація (6680) Донецька область (8386)


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Топ коментарі
+29
Ну що, Сирського можна знімати за держзраду. Курська операція більше стає схожою на спосіб прикрити здачу півдня, а не на військову операцію.
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15.11.2024 02:13
+24
Таке враження, що ЗЄ робить все для посилення позицій Росії на майбутніх перемовинах.
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15.11.2024 02:19
+18
Зато в Курской области всё чики-пуки, да товарищ Сирський?
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15.11.2024 01:44
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Щодня каzапня щось окуповує.
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15.11.2024 01:43 Відповісти
Зато в Курской области всё чики-пуки, да товарищ Сирський?
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15.11.2024 01:44 Відповісти
Ну що, Сирського можна знімати за держзраду. Курська операція більше стає схожою на спосіб прикрити здачу півдня, а не на військову операцію.
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15.11.2024 02:13 Відповісти
набіг піторашок під проксями з однотипними кукуріками про Курськ.
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15.11.2024 13:00 Відповісти
Найбільш загрозлива ситуація ось тут, в районі Курахове. Якщо там щось не зробити, то буде не котел, а мегакотліще по типу Іловайська. Відступити і вирівняти лінію буде доволі складно, тому що немає поряд інших великих населених пунктів, за які можна чиплятись.

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15.11.2024 02:16 Відповісти
Таке враження, що ЗЄ робить все для посилення позицій Росії на майбутніх перемовинах.
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15.11.2024 02:19 Відповісти
Боюся, перемовини кацапам вже не потрібні.
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15.11.2024 06:13 Відповісти
З маленької букви пишить росія , будь ласка , пане троль
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15.11.2024 08:15 Відповісти
Якщо він так зробить, то хто йому заплатить за виконану роботу?
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15.11.2024 12:06 Відповісти
Вже шість років він це робить. А якщо пригадати його попередні "заслуги", то все життя він стелеться під кацапів.
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15.11.2024 08:54 Відповісти
Чому "враження"? Так і є насправді.
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15.11.2024 09:45 Відповісти
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15.11.2024 03:11 Відповісти
Армія РФ Арахмiя захопила Рівнопіль
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15.11.2024 03:29 Відповісти
Зараз кацапи виходять на лінію Гуляй Поле- Велика Новосілка, далі вихід в Дніпропетровську область.
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15.11.2024 07:33 Відповісти
Приїдь з пензи, очоль рух опору! Бо без тебе ніяк.
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15.11.2024 05:57 Відповісти
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15.11.2024 08:16 Відповісти
З березня Рівнопіль був 2022 р. під окупацією, 25 червня 2023 р. - звільнений ВСУ, 14 листопада 2024 р. село знову окуповане. Нещасне село, вірніше місце, яке від нього залишилося.
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15.11.2024 06:44 Відповісти
А шо каже наш потужний мірноплановець?
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15.11.2024 06:55 Відповісти
« Неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы у какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».
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15.11.2024 07:31 Відповісти
Найсмішніше що він і в цьому наи*ав ватников.
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15.11.2024 08:34 Відповісти
@ "Курахівський напрямок.

На південному фланзі противник захопив частину Антонівки, що залишилася, в західній частині якої ворожий штурмовик зняв кадри демонстрації прапора."
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15.11.2024 07:10 Відповісти
Все згідно плану.. оманського плану.
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15.11.2024 08:30 Відповісти
Експерти затуліть свій рот стосовно Курської області. Операція там - це не "нєт аналагов в історії". Це - звичайна спецоперація ГУР, яку треба було розвивати подальшим просуванням по тилам ворогу, або припиняти у вересні місяці. Вовчанськ - це не лінія "суровікіна", а вибити ворога вже півроку не вдається. Та ще й Липці під величезною загрозою. Ось де треба було показати свою міць. Якщо ми хочемо "перемоги зєлєнського". А цей Лідор просирає всі волості України ! Весь час.
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15.11.2024 08:34 Відповісти
Він не просирає; він планомірно зливає.
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15.11.2024 09:53 Відповісти
Можливо, правильніше було б вернути Залужного?
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15.11.2024 08:52 Відповісти
А ви не зрозуміли, навіщо його зняли? Тільки я дивуюся, що буратінка заслав його до Альбіону, а не десь до Сурінаму чи Парагваю.
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15.11.2024 09:56 Відповісти
Це не його було рішення відправити до Альбіону . Це Альбіон висунув умови буратінкі , тобто Альбіон врятував Залужного.
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15.11.2024 22:06 Відповісти
Врятував від чого?
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16.11.2024 22:20 Відповісти
Народжений грати членом на піаніно, головнокомандувачем не буде
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15.11.2024 09:01 Відповісти
Навіщо так грубо, просто - піськограй.
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15.11.2024 09:51 Відповісти
Залужний не влаштовував, а тепер Сирський влаштовує? Як там казала картава вахля: тепер ситуація набагато краща ніж бала три місяці тому (це коли Сирський був вже на посаді раніше очолювану Залужним близько місяця), тільки треба уточнювати набагато краще для чиєї армії?
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15.11.2024 09:43 Відповісти
Сирок - кремлівський діє за планом!!! Мерзота каацапська!!! Воно навіть розмовляє як азіров.. Поверніть Залужного!!!!
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15.11.2024 10:56 Відповісти
Кому потрібен той залежний коли є набагато кращі більш професійні командири в складі ЗСУ
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15.11.2024 12:12 Відповісти
Россия уже поменяла стратегию которая работает, генералов которые отвечают и увольняются за любой провал у нас тот же без толковый генерал и стратегия. Надо менять что очень резко , хуже уже ни как не будет . Надо рисковать пока совсем не поздно , уверенное уже не вернуть по этому менять стратегию
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15.11.2024 22:54 Відповісти
Нехай поставлять жирного Марченка. Той все знає.
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15.11.2024 22:57 Відповісти
Це треба бути ідіотом воювати з моzкалями і українською армією командує моzкаль.
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16.11.2024 05:52 Відповісти
 
 