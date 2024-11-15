Армія РФ захопила Рівнопіль та продовжує просуватись до Курахового, - DeepState. КАРТА
Росіяни окупували Рівнопіль та просунулись біля низки населених пунктів в районі Курахового.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Вознесенці та Новоселидівці", - йдеться в повідомленні.
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Армія РФАрахмiя захопила Рівнопіль
На південному фланзі противник захопив частину Антонівки, що залишилася, в західній частині якої ворожий штурмовик зняв кадри демонстрації прапора."