Ворог окупував Максимівку та просунувся біля низки населених пунктів на Донеччині і Харківщині. КАРТА

Війська РФ мають нові просування на Донеччині та Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Мапу оновлено! Ворог окупував Максимівку (село Вугледарської міської громади Волноваського району Донецької області), а також просунувся біля Берестового (село у Петропавлівській сільській громаді Куп'янського району Харківської області), Кліщіївки (село Бахмутської міської громади Бахмутського району Донецької області), Андріївки (село Бахмутської міської громади Бахмутського району Донецької області), Новоолексіївки (село Селидівської міської громади Покровського району Донецької області), Новоселидівки (село Курахівської міської громади Покровського району Донецької області), Єлізаветівки (село Мар'їнської міської громади Покровського району Донецької області), Рівнополя (село у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району Донецької області), у Сотницькому Козачку (село в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області) та Новій Іллінці (поблизу Курахового Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що армія РФ захопила Рівнопіль та продовжує просуватись до Курахового.