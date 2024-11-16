Общие боевые потери РФ с начала войны - около 719 240 человек (+1650 за сутки), 9338 танков, 20 520 артсистем, 18 994 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 719 240 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 719 240 (+1650) человек,
танков - 9338 (+8) единиц,
боевых бронированных машин - 18 994 (+26) единицы,
артиллерийских систем - 20 520 (+28) единиц,
РСЗО - 1252 (+0) единицы,
средств ПВО - 999 (+0) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 914 (+28) единиц,
крылатых ракет - 2641 (+0) единица,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 29 236 (+69) единиц,
специальной техники - 3651 (+6) единица.
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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137! одиниць техніки та 1650!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 719 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Але правда в тому, що на 1 вбитого 3 поранених - це вигадка ще з другої світової. Коли були окопи, коли працювали хоч якісь тилові служби стабільно і "тил" починався вже за 2 кілометри від лінії окопів. В самого совка співвідношення було значно гірше - бо якість медицини була значно гірша. А в умовах, коли у засрашки дуже барахлить евакуація, коли м'ясні штурми - це норма, коли бойові дії виконують в полосі 10-20км (штурмові групи дістаються об'єктів атаки годинами і евакуація просто не в змозі реально рятувати тих славнозвісних 3 поранених на 1 загиблого) співвідношення гарантовано інше.
Саме тому достобіса відосів, де кацапи собі вкорочують віку на полі бою гранатами і навіть колючим дротом ріжуть горлянки власноруч. Бо знають - ніякої евакуації не буде.
Тож якщо співвідношення всередині цих 700'000 "бойових втрат" буде десь: 400'000 дохлих і 300'000 поранених - я не здивуюсь. А ще дуже не здивуюсь, якщо український ГШ недооцінює санітарні втрати і реальна кількість щоденних втрат вже перейшла межу в 2'000 кацапів.
..70 з попереднього рекорду який було побито, а потім повторено.
11.11.2024 - 1 770
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