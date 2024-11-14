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Самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" упал в противотанковый ров и перевернулся вверх ногами. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Злюки Бобри" уничтожили самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" с помощью дронов-камикадзе на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что вражеская бронемашина по неизвестным причинам упала в противотанковый ров, перевернулась и стала хорошей мишенью для украинских воинов.

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Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) Донецкая область (9648)


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Топ комментарии
+42
Прикинувся мертвим.
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14.11.2024 14:21
+30
Як ***** розповідав? Вишєл на пАзіцію і Фсьо
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14.11.2024 14:28
+16
Мангал змінив точку тяжіння)))))
😃

Дякуємо нашим дронщикам за цікавий контент з бадабумом!
СЛАВА ЗСУ!!!!
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14.11.2024 14:34
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Прикинувся мертвим.
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14.11.2024 14:21 Ответить
угу...пузіко підставив
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14.11.2024 20:01 Ответить
Цьому "танкісту" не пояснили що таке протитанковий рів .
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14.11.2024 14:26 Ответить
Вони сміялися, коли їм казали що в Україні можуть бути танкові рви.
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14.11.2024 14:59 Ответить
Як ***** розповідав? Вишєл на пАзіцію і Фсьо
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14.11.2024 14:28 Ответить
Памʼятаю знамениту фразу ху@ла цього танка
,, вышел на позицию и ВСЁ"😂
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14.11.2024 15:20 Ответить
ты посмотри и фортификации оказались какие никакие есть,конечно если по половине с ремонтников дроноводов и прочих врачей в аврале кинули на фортификации строить,хотя тут кажись техника рыла
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14.11.2024 14:30 Ответить
зморозив якусь дурню, і запостив, не перечитавши.
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14.11.2024 18:23 Ответить
Мангал змінив точку тяжіння)))))
😃

Дякуємо нашим дронщикам за цікавий контент з бадабумом!
СЛАВА ЗСУ!!!!
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14.11.2024 14:34 Ответить
Механік-водій рашистів вперше виїхав за межі полігону... А можливо одразу захотів обміняти танк на білу "ладу"!
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14.11.2024 14:38 Ответить
Або на пакунок пельменів, бо начебто шуби та лади вже не дають))
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14.11.2024 14:55 Ответить
В совкових танках настільки класні засоби спостереження/керування, що я не здивуюсь, коли він під час допитів (ну, якщо вижив) буде казати "який рів?!? я ніхєра ніякого рову не бачив".

До того ж там в візири дивиться не тільки механік-водій. А де був командир танка? А де був навідник? І відмазитись "зайняті були дупцями один одного" не вийде - совкові танки то така люта в сенсі тісноти річ, що там до іншого члена дупці екіпажника - хєр дотягнешся просто так...
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14.11.2024 14:55 Ответить
Був прорив, став нарив
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14.11.2024 14:40 Ответить
экспортная стоимость танка составляет около 2,5 млн долларов, а стоимость самой модернизированной версии доходит до 4,3 млн долларов.

а русня подождет нормальных пенсий, хороших больниц, социальных выплат
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14.11.2024 14:49 Ответить
Медицина, пенсії, соцвиплати... Без того всього можна жити нормальному скрєпному кацапу. А от без "вялічія" - ніхт. Чахне кацап. І вироджується...
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14.11.2024 14:57 Ответить
Водогонів, каналізації, ремонтів житлового фонду, газифікації, мостів..у Громадянській обороні на ІСТВ неодноразово показували, як вони живуть..
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14.11.2024 14:57 Ответить
Та по різному вони живуть. Хтось в хліву, а хтось в шубохраніліщє. Але фактом є те, що могли б поголів жити краще, ніж принци в Дубаї.
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14.11.2024 15:00 Ответить
А так - всі во хлівах, а меншість в Дубаях..

Хоча..в нас хліви кращі, ніж їх халабуди..
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14.11.2024 15:20 Ответить
ось що рів протитанковий може робити, якщо він виритий вчасно та у потрібному місті...
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14.11.2024 14:53 Ответить
Охрінений танковий балет. Може була можливість нашим витягнути того балеруна та поставити на довольство ЗСУ.
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14.11.2024 15:02 Ответить
Злюкам бобрам удачі.
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14.11.2024 15:03 Ответить
,,Ето какойто пазор" .
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14.11.2024 15:05 Ответить
,,іхали свинособаки, гуркотів іх трактор, раптом.....,,
Ги-ги
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14.11.2024 15:14 Ответить
Капець кацапам і їхньому крутезному танку
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14.11.2024 15:16 Ответить
Він думав, що під кутом можна подлати.
На цій планеті добре працюють лише одні закони - фізики.
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14.11.2024 15:20 Ответить
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14.11.2024 15:39 Ответить
З яких ще "невідомих причин"?! Он бьіл тяжелєє воздуха
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14.11.2024 15:47 Ответить
вверх ногами !!!((( б.......я ,ну кто такое пишет ???(((( у танка что есть ноги ???? (((( у меня была учительница русского языка и литературы Мария Максимовна Болюбаш , мне ставила 5ку ,а на следующий день ДВОЙКУ !!! т.к. знала ,что я на расслабоне иду после 5 ки !!! Она бы вас вообще выгнала из школы !!! ногами (((
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14.11.2024 16:18 Ответить
Отож: краще читати українською.
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14.11.2024 16:38 Ответить
Хм...Экипаж так уверовал в свою вундкрвафлю,что решил что даже пузом отобьет все снаряды и дроны.
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14.11.2024 16:27 Ответить
Тут всё просто - 2,0 промилле водяры и в атаку....
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14.11.2024 16:59 Ответить
Не бачу знищення
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14.11.2024 18:05 Ответить
Він імітував жуків, які деколи притворяються мертвими, але...
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14.11.2024 18:16 Ответить
Саме чудове що їблани вже невилізуть з танку..можна тількі уявити що там перед кінцем відбувалось в середені..командир душив мехвода, анаводчік кричав Гоооойдаааа ептаааа...ля как заааехали та ааааа!!
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14.11.2024 18:19 Ответить
взагалі-то можно було не добивати, а використовувати як "приманку" з перспективою затрофеїти.
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14.11.2024 18:42 Ответить
Цікаво,як можна не побачити причину перекидання танка?
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14.11.2024 18:56 Ответить
Всё замечательно, только незачем быо добивать этот танк, он служил бы дальше наживкой для тех кто хотел бы его вытащить - вот тогда можно было уничтожить дронами всю прибывшую технику и потом ожидать следующую партию, и т.д.
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14.11.2024 20:11 Ответить
Но дрон то не один был ,и это по пузу, может не такой ****** танк у кацапов,как я слышу два года?
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14.11.2024 21:35 Ответить
це означає, що ров ефективний и чи жопорук за кермом?
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15.11.2024 09:09 Ответить
 
 