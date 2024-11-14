Самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" упал в противотанковый ров и перевернулся вверх ногами. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Злюки Бобри" уничтожили самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" с помощью дронов-камикадзе на Кураховском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что вражеская бронемашина по неизвестным причинам упала в противотанковый ров, перевернулась и стала хорошей мишенью для украинских воинов.

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