Самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" упал в противотанковый ров и перевернулся вверх ногами. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Злюки Бобри" уничтожили самый новый российский танк Т-90М "Прорыв" с помощью дронов-камикадзе на Кураховском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, видно, что вражеская бронемашина по неизвестным причинам упала в противотанковый ров, перевернулась и стала хорошей мишенью для украинских воинов.
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+42 CrossFirenko
показать весь комментарий14.11.2024 14:21
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+16 Юрій #592310
показать весь комментарий14.11.2024 14:34
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,, вышел на позицию и ВСЁ"😂
😃
Дякуємо нашим дронщикам за цікавий контент з бадабумом!
СЛАВА ЗСУ!!!!
До того ж там в візири дивиться не тільки механік-водій. А де був командир танка? А де був навідник? І відмазитись "зайняті були дупцями один одного" не вийде - совкові танки то така люта в сенсі тісноти річ, що там до іншого
члена дупціекіпажника - хєр дотягнешся просто так...
а русня подождет нормальных пенсий, хороших больниц, социальных выплат
Хоча..в нас хліви кращі, ніж їх халабуди..
Ги-ги
На цій планеті добре працюють лише одні закони - фізики.