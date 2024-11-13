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Новости Война
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"Мосфильм" передал российской армии 36 старых танков, снимавшихся в кино

Мосфільм передав військам РФ, які воюють проти України, танки і бронетехніку 1950-х років

В 2023 году российская киностудия "Мосфильм" передала армии РФ для войны против Украины бронетехнику 1950-х годов, хранившуюся на их складе.

Об этом сообщают российское издание "Meduza" и российские телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что об этом рассказал гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в частности для нужд "СВО" - шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе", - сказал он.

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По словам Шахназарова, он узнал о потребности в технике, связался с Минобороны РФ, которое и забрало "эти машины".

На сайте "Мосфильма" в разделе "Военная техника" указано, что всего в распоряжении киностудии имеется более 190 единиц бронетанковой техники, в том числе бронетранспортеров и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов, несколько десятков единиц военного вооружения, в том числе, якобы иностранного производства.

"Вся техника является реквизитом (сценически-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно", - сообщили в "Мосфильме".

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Автор: 

кино (1535) россия (95489) танк (2253)


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Топ комментарии
+19
все кіна не буде
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13.11.2024 17:09
+13
Тигры с Пантерами оставили. Они пригодятся для парада ЗСУ на красной площади.
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13.11.2024 17:09
+9
На немецких тиграх и пантерах ваивать будут против Украины рузькие витязи в обосраных штанах?
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13.11.2024 17:12
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Тигры с Пантерами оставили. Они пригодятся для парада ЗСУ на красной площади.
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13.11.2024 17:09 Ответить
все кіна не буде
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13.11.2024 17:09 Ответить
То тоді знімали в кіно справжні танки. Як у фільмі "Освобожденіє". А зараз завдяки комп'ютерній графіці будь який танк можна зобразити.
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13.11.2024 19:43 Ответить
На немецких тиграх и пантерах ваивать будут против Украины рузькие витязи в обосраных штанах?
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13.11.2024 17:12 Ответить
Раньше под Москвой еще кавалерийский полк стоял там в основном советские актеры служили и сразу снимались.
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13.11.2024 17:16 Ответить
мосфільмівські нацисти
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13.11.2024 17:21 Ответить
а что, склад с буденовками на мосфильме уже пустой? Или это стратегический резерв?
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13.11.2024 17:26 Ответить
То що фільмів про те ''как дєди ваєвалі'' вже не будуть знімати?
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13.11.2024 17:28 Ответить
Все кіна про німців не буде, епоха "діди воєвалі" закрилася за неактуальністю, всі пішли на фронт.
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13.11.2024 18:48 Ответить
Бондарчук уйде в запой, а Міхалков повіситься: на святоє позарілісь!
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13.11.2024 17:29 Ответить
На замену ОПЛОТЫ дадут кино важнее
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13.11.2024 17:34 Ответить
А акторів в екіпажі не передала... Щоб Гойда- поп- расстрига Облохістін пішов мєхводом в головну машину!
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13.11.2024 17:35 Ответить
А Т-34 та тачанки в них є?
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13.11.2024 17:38 Ответить
Ппросто напомню что 34 года назад этот человек снял "Город Зеро".
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13.11.2024 17:43 Ответить
там була гола секретарша))
радяньський сюр,тепер видно що в нього в голові він залишився
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13.11.2024 17:50 Ответить
У радянських людей мізки промиті подібними фільмами, літературою, кумирами. Кацапи - це збочені нелюди, в яких перевернута реальність
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13.11.2024 17:56 Ответить
Шахназаров мудак. Як і решта кацапів.
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13.11.2024 17:52 Ответить
Все пропало , якщо ці вилупки ще додумаються на ровери пересісти , нам гаплик .
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13.11.2024 18:14 Ответить
.... фсьо прапало, кіна нє будєт.
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13.11.2024 18:24 Ответить
"загримированных" под различные образцы иностранной военной техники"

Будут снимать ролики для Z-каналов, как доблестные воины громят нацыздов из НАТО)) Надеюсь пару негров тоже передали, чтоб из "Абрамсов" выглядывали.

Скоро дойдет очередь до музеев и постаментов.
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13.11.2024 18:25 Ответить
Так уже дійшло! Ще у 2023 у багатьох рашистких містах знімали танки з постаментів.
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13.11.2024 18:51 Ответить
До речі непоганий варіант. Нам теж варто взяти на озброєння. Я не кажу про т-34. Але, наприклад, в Черкасах на постаменті стоїть т-64. Ми на них зараз воюємо. Колись в 2014 навіть було обговорення, щоб цей танк відправити в АТО. Але мабуть тоді він був не потрібен.
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13.11.2024 19:39 Ответить
Я сама родом із Запоріжжя. Коли вчилася в школі, це було Бог знає скільки років тому, нас, підлітків відправляли в суботу та неділю чергувати біля постаменту з танком Т-34 на площі СВОБОДИ.. Примушували одягати парадну форму з червоною пілоткою та піонерською краваткою,і салютувати протягом 2-х годин людям, що проходять повз.

На все життя запам'ятала цей радянський ідіотизм.
Живу в Америці вже понад 20 років.

А мій син воює там на Запорізькому напрямку. Каже, що все дуже погано там.
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14.11.2024 06:20 Ответить
під загримованими у зарубіжну техніку той поц мав ввиду один совєцький Т-44 загримований під американський легкий танк М-41 і який приймав участь десь 50 років тому у фільмі про переворот в Чілі
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13.11.2024 19:15 Ответить
Дурня яка... навіщо ці танки? Думати, що вони мають цінність як зброя - хибна думка... ну, поставити для вигляду - так з ХВанери у щойгу краще виходило. Щодо режисера.. ну як режисера.... режисеру ніколи стояти у студіях шапіро та інших... а кушать хоццааааа, а за кіно, яке знімає цей покидьок - навіть лапті не стануть платити... помню якось зняли вони щось, крику було... про якогось багатиря расійцькага, чи що... коловрат здається... так суцільний збуток був... так що - ватні розмови
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13.11.2024 18:28 Ответить
ВПК говна набрал темпы которые трудно не заметить
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13.11.2024 19:22 Ответить

а як інакше реагувати на такі новини?
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13.11.2024 20:15 Ответить
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13.11.2024 20:36 Ответить
Ну і куди поділися "реалісти" які розповідали нам як у нас все погано і як у них все добре, та всього надміру. Як у нас "Все пропало" і як нам треба терміново здаватися ...
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13.11.2024 20:44 Ответить
Ще не усе
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13.11.2024 20:41 Ответить
А Шах Назару танки в Армению не передавал, когда она пыталась удержать отжатый Карабах!
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14.11.2024 13:03 Ответить
 
 