"Мосфильм" передал российской армии 36 старых танков, снимавшихся в кино
В 2023 году российская киностудия "Мосфильм" передала армии РФ для войны против Украины бронетехнику 1950-х годов, хранившуюся на их складе.
Об этом сообщают российское издание "Meduza" и российские телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что об этом рассказал гендиректор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Предоставили благотворительную помощь в восемь миллионов в этом году, в частности для нужд "СВО" - шесть миллионов. Кстати, в 2023 году мы передали Вооруженным Силам 28 танков Т-55, 8 танков ПТ-76, 6 БМП и 8 тягачей, которые у нас хранились на военно-технической базе", - сказал он.
По словам Шахназарова, он узнал о потребности в технике, связался с Минобороны РФ, которое и забрало "эти машины".
На сайте "Мосфильма" в разделе "Военная техника" указано, что всего в распоряжении киностудии имеется более 190 единиц бронетанковой техники, в том числе бронетранспортеров и самоходных установок, "загримированных" под различные образцы иностранной военной техники разных периодов, несколько десятков единиц военного вооружения, в том числе, якобы иностранного производства.
"Вся техника является реквизитом (сценически-постановочными средствами), находится в исправном состоянии и готова к съемкам нескольких кинокартин одновременно", - сообщили в "Мосфильме".
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радяньський сюр,тепер видно що в нього в голові він залишився
Будут снимать ролики для Z-каналов, как доблестные воины громят нацыздов из НАТО)) Надеюсь пару негров тоже передали, чтоб из "Абрамсов" выглядывали.
Скоро дойдет очередь до музеев и постаментов.
На все життя запам'ятала цей радянський ідіотизм.
Живу в Америці вже понад 20 років.
А мій син воює там на Запорізькому напрямку. Каже, що все дуже погано там.
а як інакше реагувати на такі новини?