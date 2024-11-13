"Мосфільм" передав російській армії 36 старих танків, які знімали у кіно

У 2023 році російська кіностудія "Мосфільм" передала армії РФ для війни проти України бронетехніку 1950-х років, що зберігалася на їхньому складі.

Про це повідомляють російське видання "Meduza" та російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це розповів гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, зокрема для потреб "СВО" - шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі", - сказав він.

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За словами Шахназарова, він дізнався про потребу у техніці, зв’язався з Міноборони РФ, яке й забрало "ці машини".

На сайті "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" зазначено, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки, зокрема бронетранспортерів та самохідних установок, "загримованих" під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів, кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема, нібито іноземного виробництва.

"Вся техніка є реквізитом (сценічно-постановочними засобами), перебуває у справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно", - повідомили у "Мосфільмі".

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