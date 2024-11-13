УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8755 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 147 31

"Мосфільм" передав російській армії 36 старих танків, які знімали у кіно

Мосфільм передав військам РФ, які воюють проти України, танки і бронетехніку 1950-х років

У 2023 році російська кіностудія "Мосфільм" передала армії РФ для війни проти України бронетехніку 1950-х років, що зберігалася на їхньому складі.

Про це повідомляють російське видання "Meduza" та російські телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що про це розповів гендиректор кіностудії "Мосфільм" Карен Шахназаров на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. 

"Надали благодійну допомогу у вісім мільйонів цього року, зокрема для потреб "СВО" - шість мільйонів. До речі, у 2023 році ми передали Збройним Силам 28 танків Т-55, 8 танків ПТ-76, 6 БМП і 8 тягачів, які в нас зберігалися на військово-технічній базі", - сказав він. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 33 ОМБр знищили 2 танки, 6 ББМ, а також ліквідували майже 30 окупантів. ВIДЕО

За словами Шахназарова, він дізнався про потребу у техніці, зв’язався з Міноборони РФ, яке й забрало "ці машини".

На сайті "Мосфільму" в розділі "Військова техніка" зазначено, що загалом у розпорядженні кіностудії є понад 190 одиниць бронетанкової техніки, зокрема бронетранспортерів та самохідних установок, "загримованих" під різні зразки іноземної військової техніки різних періодів, кілька десятків одиниць військового озброєння, зокрема, нібито іноземного виробництва.

"Вся техніка є реквізитом (сценічно-постановочними засобами), перебуває у справному стані та готова до зйомок кількох кінокартин одночасно", - повідомили у "Мосфільмі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кінофестиваль у Торонто вирішив таки показати пропагандистський фільм "Росіяни на війні"

Автор: 

кіно (960) росія (64984) танк (2059)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
все кіна не буде
показати весь коментар
13.11.2024 17:09
+13
Тигры с Пантерами оставили. Они пригодятся для парада ЗСУ на красной площади.
показати весь коментар
13.11.2024 17:09
+9
На немецких тиграх и пантерах ваивать будут против Украины рузькие витязи в обосраных штанах?
показати весь коментар
13.11.2024 17:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тигры с Пантерами оставили. Они пригодятся для парада ЗСУ на красной площади.
показати весь коментар
13.11.2024 17:09 Відповісти
все кіна не буде
показати весь коментар
13.11.2024 17:09 Відповісти
То тоді знімали в кіно справжні танки. Як у фільмі "Освобожденіє". А зараз завдяки комп'ютерній графіці будь який танк можна зобразити.
показати весь коментар
13.11.2024 19:43 Відповісти
На немецких тиграх и пантерах ваивать будут против Украины рузькие витязи в обосраных штанах?
показати весь коментар
13.11.2024 17:12 Відповісти
Раньше под Москвой еще кавалерийский полк стоял там в основном советские актеры служили и сразу снимались.
показати весь коментар
13.11.2024 17:16 Відповісти
мосфільмівські нацисти
показати весь коментар
13.11.2024 17:21 Відповісти
а что, склад с буденовками на мосфильме уже пустой? Или это стратегический резерв?
показати весь коментар
13.11.2024 17:26 Відповісти
То що фільмів про те ''как дєди ваєвалі'' вже не будуть знімати?
показати весь коментар
13.11.2024 17:28 Відповісти
Все кіна про німців не буде, епоха "діди воєвалі" закрилася за неактуальністю, всі пішли на фронт.
показати весь коментар
13.11.2024 18:48 Відповісти
Бондарчук уйде в запой, а Міхалков повіситься: на святоє позарілісь!
показати весь коментар
13.11.2024 17:29 Відповісти
На замену ОПЛОТЫ дадут кино важнее
показати весь коментар
13.11.2024 17:34 Відповісти
А акторів в екіпажі не передала... Щоб Гойда- поп- расстрига Облохістін пішов мєхводом в головну машину!
показати весь коментар
13.11.2024 17:35 Відповісти
А Т-34 та тачанки в них є?
показати весь коментар
13.11.2024 17:38 Відповісти
Ппросто напомню что 34 года назад этот человек снял "Город Зеро".
показати весь коментар
13.11.2024 17:43 Відповісти
там була гола секретарша))
радяньський сюр,тепер видно що в нього в голові він залишився
показати весь коментар
13.11.2024 17:50 Відповісти
У радянських людей мізки промиті подібними фільмами, літературою, кумирами. Кацапи - це збочені нелюди, в яких перевернута реальність
показати весь коментар
13.11.2024 17:56 Відповісти
Шахназаров мудак. Як і решта кацапів.
показати весь коментар
13.11.2024 17:52 Відповісти
Все пропало , якщо ці вилупки ще додумаються на ровери пересісти , нам гаплик .
показати весь коментар
13.11.2024 18:14 Відповісти
.... фсьо прапало, кіна нє будєт.
показати весь коментар
13.11.2024 18:24 Відповісти
"загримированных" под различные образцы иностранной военной техники"

Будут снимать ролики для Z-каналов, как доблестные воины громят нацыздов из НАТО)) Надеюсь пару негров тоже передали, чтоб из "Абрамсов" выглядывали.

Скоро дойдет очередь до музеев и постаментов.
показати весь коментар
13.11.2024 18:25 Відповісти
Так уже дійшло! Ще у 2023 у багатьох рашистких містах знімали танки з постаментів.
показати весь коментар
13.11.2024 18:51 Відповісти
До речі непоганий варіант. Нам теж варто взяти на озброєння. Я не кажу про т-34. Але, наприклад, в Черкасах на постаменті стоїть т-64. Ми на них зараз воюємо. Колись в 2014 навіть було обговорення, щоб цей танк відправити в АТО. Але мабуть тоді він був не потрібен.
показати весь коментар
13.11.2024 19:39 Відповісти
Я сама родом із Запоріжжя. Коли вчилася в школі, це було Бог знає скільки років тому, нас, підлітків відправляли в суботу та неділю чергувати біля постаменту з танком Т-34 на площі СВОБОДИ.. Примушували одягати парадну форму з червоною пілоткою та піонерською краваткою,і салютувати протягом 2-х годин людям, що проходять повз.

На все життя запам'ятала цей радянський ідіотизм.
Живу в Америці вже понад 20 років.

А мій син воює там на Запорізькому напрямку. Каже, що все дуже погано там.
показати весь коментар
14.11.2024 06:20 Відповісти
під загримованими у зарубіжну техніку той поц мав ввиду один совєцький Т-44 загримований під американський легкий танк М-41 і який приймав участь десь 50 років тому у фільмі про переворот в Чілі
показати весь коментар
13.11.2024 19:15 Відповісти
Дурня яка... навіщо ці танки? Думати, що вони мають цінність як зброя - хибна думка... ну, поставити для вигляду - так з ХВанери у щойгу краще виходило. Щодо режисера.. ну як режисера.... режисеру ніколи стояти у студіях шапіро та інших... а кушать хоццааааа, а за кіно, яке знімає цей покидьок - навіть лапті не стануть платити... помню якось зняли вони щось, крику було... про якогось багатиря расійцькага, чи що... коловрат здається... так суцільний збуток був... так що - ватні розмови
показати весь коментар
13.11.2024 18:28 Відповісти
ВПК говна набрал темпы которые трудно не заметить
показати весь коментар
13.11.2024 19:22 Відповісти

а як інакше реагувати на такі новини?
показати весь коментар
13.11.2024 20:15 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2024 20:36 Відповісти
Ну і куди поділися "реалісти" які розповідали нам як у нас все погано і як у них все добре, та всього надміру. Як у нас "Все пропало" і як нам треба терміново здаватися ...
показати весь коментар
13.11.2024 20:44 Відповісти
Ще не усе
показати весь коментар
13.11.2024 20:41 Відповісти
А Шах Назару танки в Армению не передавал, когда она пыталась удержать отжатый Карабах!
показати весь коментар
14.11.2024 13:03 Відповісти
 
 