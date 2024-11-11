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Новини Війна
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Воїни 33 ОМБр знищили 2 танки, 6 ББМ, а також ліквідували майже 30 окупантів. ВIДЕО

Бійці 33-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий накат з колони бронетехніки окупантів. В результаті ворог поніс наступні втрати: 2 танки, 6 ББМ росіян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, також наші бійці ліквідували 29 окупантів, 19 - поранили.

Дивіться: Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО

Автор: 

танк (2064) знищення (7209) ББМ (25)


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Не окрема а краща!!
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11.11.2024 23:29 Відповісти
Наш танк є!!!!!
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11.11.2024 23:31 Відповісти
Один український танк Леопард 33-ї бригади розбиває колону підарів у взаємодії бомберів та піхоти на Курахівському напрямку.
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11.11.2024 23:40 Відповісти
33 під Кураховим зараз. Молодці хлопці!! Люблю ВАС !!!
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12.11.2024 10:43 Відповісти
❤️
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12.11.2024 12:53 Відповісти
 
 