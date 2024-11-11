Воїни 33 ОМБр знищили 2 танки, 6 ББМ, а також ліквідували майже 30 окупантів. ВIДЕО
Бійці 33-ої окремої механізованої бригади відбили ворожий накат з колони бронетехніки окупантів. В результаті ворог поніс наступні втрати: 2 танки, 6 ББМ росіян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, також наші бійці ліквідували 29 окупантів, 19 - поранили.
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Владислав Сварчевський
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Владислав Сварчевський
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Володимир Мик
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shokolad
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Felix #595675
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