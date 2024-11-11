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Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО

Поранений російський солдат залишився без автомата та вирішив добити себе ударом ножа в шию.

Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство окупанта зафільмували українські бійці.

Дивіться: Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) самогубство (634)


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Топ коментарі
+18
Чи вдома не міг зарізатися, мудила!
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11.11.2024 22:17
+12
Дома ножа не было. Пропил последний.
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11.11.2024 22:25
+8
Здох за путіна як діди за сраліна
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11.11.2024 22:32
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Чи вдома не міг зарізатися, мудила!
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11.11.2024 22:17 Відповісти
Дома ножа не было. Пропил последний.
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11.11.2024 22:25 Відповісти
Треба було йому засунуть швабру собі в *раку.
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11.11.2024 22:29 Відповісти
Здох за путіна як діди за сраліна
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11.11.2024 22:32 Відповісти
Не, ну выбора о него было немного. Или он, или это сделал бы солдат НАТО.
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11.11.2024 22:32 Відповісти
Не верю!
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11.11.2024 22:36 Відповісти
А чего ему ждать, после все преступлений , которые совершают они
в Украине. ?
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11.11.2024 22:39 Відповісти
Нестерпний біль у пораненого кацапа ,
змусив його до самогубства 🤬
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11.11.2024 22:50 Відповісти
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11.11.2024 22:56 Відповісти
Кров'яки нема, ніж чистий - дешевий водевіль.
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11.11.2024 23:27 Відповісти
Мля! Вони навіть вмерти по-людськи не можуть! Неодмінно треба здохнути по-козлячи.
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11.11.2024 23:34 Відповісти
Ще клоун від машкова... Дротом краще...
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11.11.2024 23:34 Відповісти
Це що прикол якийсь? Як можна було повестись на цю виставу.
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12.11.2024 00:44 Відповісти
Стають все більш винахідливими..
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12.11.2024 11:30 Відповісти
А у мене одного таке враження, що він прикидається?.. Оператор БПЛА міг би і перевірити результат... Ані агонії, ані крові і ніж в руках лишився...
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12.11.2024 15:36 Відповісти
На биз! Пожалуйста,на биз!
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12.11.2024 19:20 Відповісти
 
 