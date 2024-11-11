Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО

Поранений російський солдат залишився без автомата та вирішив добити себе ударом ножа в шию.

Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство окупанта зафільмували українські бійці.

Дивіться: Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО