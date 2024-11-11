Поранений окупант зарізав себе ножем у шию під Роботиним. ВIДЕО
Поранений російський солдат залишився без автомата та вирішив добити себе ударом ножа в шию.
Як інформує Цензор.НЕТ, самогубство окупанта зафільмували українські бійці.
Топ коментарі
+18 Анатолій Панасюк
показати весь коментар11.11.2024 22:17
+12 Alfa Alpha #595696
показати весь коментар11.11.2024 22:25
+8 Dmitriy Prudko
показати весь коментар11.11.2024 22:32
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в Украине. ?
змусив його до самогубства 🤬