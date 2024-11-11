Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО

У полон воїнам батальйону "Свобода" 4-ої бригади Нацгвардії здався російський загарбник. Йдеться про Германа Прокопіва, активного учасника проросійських заворушень 2014 року. Саме він тоді знімав українські прапори з адмінбудівель Луганська, та вішав російські триколори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Герман був ключовою фігурою угруповання "Луганська гвардія". Ця організація відіграла значну роль у розпалюванні сепаратистських настроїв на Луганщині навесні 2014 року. Журналіст Юрій Бутусов поспілкувався в новому інтерв'ю з колаборантом.

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