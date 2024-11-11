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Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО

У полон воїнам батальйону "Свобода" 4-ої бригади Нацгвардії здався російський загарбник. Йдеться про Германа Прокопіва, активного учасника проросійських заворушень 2014 року. Саме він тоді знімав українські прапори з адмінбудівель Луганська, та вішав російські триколори.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Герман був ключовою фігурою угруповання "Луганська гвардія". Ця організація відіграла значну роль у розпалюванні сепаратистських настроїв на Луганщині навесні 2014 року. Журналіст Юрій Бутусов поспілкувався в новому інтерв'ю з колаборантом.

Дивіться: Прикордонники знищили ворожу РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди в районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

Автор: 

полон (1560) інтерв’ю (221) Бутусов Юрій (3589) Національна гвардія (1527)


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Топ коментарі
+24
На)(уй він тут потрібен, цей іпанутий сєпар!? Це бруд. Падаль смердяча. Фу!
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11.11.2024 20:44
+16
Падла лугондонське жити захотіло?
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11.11.2024 20:48
+13
Клоун нічого корисного не зробив з 2019, як він може зараз щось зробити? Це з він призначив усіх цих генералів, призначав агентів фсб на керівні посади і здав південь за два дні!
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
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11.11.2024 21:25
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ТГ Мар'яна Безугла
Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.

Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.

Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.

За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
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11.11.2024 20:43 Відповісти
Клоун нічого корисного не зробив з 2019, як він може зараз щось зробити? Це з він призначив усіх цих генералів, призначав агентів фсб на керівні посади і здав південь за два дні!
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
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11.11.2024 21:25 Відповісти
Якось не віриться, що вона настільки порозумнішала, мабуть хтось їй почав тексти писати.
Питання тільки хто і для чого.
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11.11.2024 21:33 Відповісти
На)(уй він тут потрібен, цей іпанутий сєпар!? Це бруд. Падаль смердяча. Фу!
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11.11.2024 20:44 Відповісти
Вірно, нахрена він нам здався!
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11.11.2024 21:35 Відповісти
Этот манкурт представляет собой смердящий биомусор.

На пожизненное заключение надо отправить этого чучхейского ублюдка, это неисправимый моральный выродок, который до последнего своего вздоха будет ненавидеть Украину и её народ. Редкостная мразь...
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12.11.2024 10:08 Відповісти
Падла лугондонське жити захотіло?
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11.11.2024 20:48 Відповісти
Правильно пишет Старый Зольдат, что этот вонючий скунс-манкурт является законченным уголовно-фашистским падлом...

На видео 2014 года сразу бросается в глаза, что это натуральная уголовная мразь, низовое фашистское быдло...

Одни голоса чего стоят: падаль бандитская...
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12.11.2024 08:55 Відповісти
Міняйте його на наших поки оте ''тєло'' має хоч якусь вартість
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11.11.2024 20:49 Відповісти
Ні! от якраз таких треба тільки розстрілювати без всяких інтерв'ю!
Гратися в гуманізм з кацапами - смертельно небезпечно!!
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12.11.2024 08:17 Відповісти
а прізвище цієї падлюки десь із іванофранківщини... яничар виріс на бамбасі .. падло
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11.11.2024 21:06 Відповісти
Точно, только не с "франківщины", а "зі львівщини, з бойківщини (Иванів, Петрів, Павлів...).
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11.11.2024 21:28 Відповісти
з франківщини : Романів , Васьків , Іванів ... служив з такими ... коротше західняк , всосавший дух " нескоренного " бамбасу ..
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12.11.2024 07:39 Відповісти
Взагалі він кореєць Лі Вон Чоль
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11.11.2024 21:38 Відповісти
Бог шельму метит: омерзительная крысиная морда у этого предателя. Подонок.
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12.11.2024 09:06 Відповісти
Та не може бути, сепари тiльки у Донецьку мешкають!
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12.11.2024 00:02 Відповісти
І що, Луганська область повернулася?
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11.11.2024 21:16 Відповісти
Повісити на Галицькій площі ( старий Євбаз) у суботу.
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11.11.2024 22:45 Відповісти
Хитрий падло. Ніхрена він не жаліє.
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11.11.2024 23:25 Відповісти
Мати вчителька... Щось у школах ху.. Йова
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11.11.2024 23:50 Відповісти
Надеюсь Герману предложили сигарету, дали воды, предоставили телефон для звонка домой? Это ж только там, где идет война на выживание государства и нации изменников на фонарях вешают, а в Украине тишина и стабильность, Герман может рассчитывать на вежливое обращение и чистые простыни.
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11.11.2024 23:57 Відповісти
******... 10 років тому... Це наш...
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12.11.2024 00:41 Відповісти
Конченый П*дарас Х*есос заработал 500$
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12.11.2024 01:27 Відповісти
Ця худоба не повинна жити.
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12.11.2024 07:17 Відповісти
маня величко - сестра белли горячко! яку там значну роль він відіграв??? луганська гвардія... ну-ну. навіть не чули ніколи. бутусов претендує на сенсацію? тупу істоту використали та викинули, як і багатьох інших, які мізки пропили. значну роль відігравали ватажки на високих посадах. в Луганської ОДА розміщалися ще в 2013 році в деяких кабінетах зелені чоловічки і складали там зброю. чи можливо таке було без згоди перших осіб... риторичне запитання. до речі! а де зараз червонопикий єфремов? невже найвеличній стратег бубочка випустив? знайшли якусь шавку і намагаються тепер розповісти, що вони щось то там значили. хтось в це вірить?
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12.11.2024 08:52 Відповісти
Ти там чергу за халявним супчиком не пропусти, патріот.
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12.11.2024 13:06 Відповісти
ублюдок!! Таких потрібно знищувати а не в полон брати!!!
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12.11.2024 12:25 Відповісти
"юношеский максімалізм"?? Дебіл, чого ти не пішов в стіну головой ********* заради "максімалізма"?? Тварина чортова. Отримав все на що сподівався? Шкода, що тебе в м"ясних штурмах не розірвало на шмаття, бо це була б справжня нагорода від засрахи її кінченому адепту.
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12.11.2024 12:58 Відповісти
Так. Судячи із прізвища і типажу -це етнічний українець з Галичини. Українців вислали не тільки в Сибір, а і в шахти Донбаса. Як так вийшло, що в незалежній українській державі, етнічний українець виріс манкуртом!? Зустрічав людей в Америці, батьки котрих із західної України, а вони самі з Донбаса і ні слова українською! WTF!?!? Я
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12.11.2024 13:15 Відповісти
корінні луганчани та дончани це М'ЯСКО.. І м'яском керують виключно лапотні офіцери. Що, бидло даунбаське, - ви за це "боролися"? Ви принесли в країну війну, якби ви стали як стали в Дніпрі, в Запоріжжі, в Харкові, то не було б сенсу оркам розпочинати війну, бо вони б зрозуміли що їх тут ніхто не чекає.
Фууу, хочеться піти руки помити після цього "інтерв'ю".
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12.11.2024 13:44 Відповісти
На Дана Балана похож
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12.11.2024 14:59 Відповісти
Даний персонаж-це гумовий одноразовий протизаплідний засіб рузького виробництва.Думаю,що повернеться в лугандонію одразу після відбття пожиттєвого увʼязнення.
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12.11.2024 19:35 Відповісти
 
 