Ватажок "Луганської гвардії" у полоні: інтерв’ю з активним учасником проросійських заворушень 2014 року. ВIДЕО
У полон воїнам батальйону "Свобода" 4-ої бригади Нацгвардії здався російський загарбник. Йдеться про Германа Прокопіва, активного учасника проросійських заворушень 2014 року. Саме він тоді знімав українські прапори з адмінбудівель Луганська, та вішав російські триколори.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Герман був ключовою фігурою угруповання "Луганська гвардія". Ця організація відіграла значну роль у розпалюванні сепаратистських настроїв на Луганщині навесні 2014 року. Журналіст Юрій Бутусов поспілкувався в новому інтерв'ю з колаборантом.
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Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.
Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.
Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.
За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
Питання тільки хто і для чого.
На пожизненное заключение надо отправить этого чучхейского ублюдка, это неисправимый моральный выродок, который до последнего своего вздоха будет ненавидеть Украину и её народ. Редкостная мразь...
На видео 2014 года сразу бросается в глаза, что это натуральная уголовная мразь, низовое фашистское быдло...
Одни голоса чего стоят: падаль бандитская...
Гратися в гуманізм з кацапами - смертельно небезпечно!!
Фууу, хочеться піти руки помити після цього "інтерв'ю".