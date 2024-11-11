Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО
В плен воинам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии сдался российский захватчик. Речь идет о Германе Прокопиве, активном участнике пророссийских беспорядков 2014 года. Именно он тогда снимал украинские флаги с админзданий Луганска, и вешал российские триколоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Герман был ключевой фигурой группировки "Луганская гвардия". Эта организация сыграла значительную роль в разжигании сепаратистских настроений на Луганщине весной 2014 года. Журналист Юрий Бутусов пообщался в новом интервью с коллаборантом.
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Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.
Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.
Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.
За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
Питання тільки хто і для чого.
На пожизненное заключение надо отправить этого чучхейского ублюдка, это неисправимый моральный выродок, который до последнего своего вздоха будет ненавидеть Украину и её народ. Редкостная мразь...
На видео 2014 года сразу бросается в глаза, что это натуральная уголовная мразь, низовое фашистское быдло...
Одни голоса чего стоят: падаль бандитская...
Гратися в гуманізм з кацапами - смертельно небезпечно!!
Фууу, хочеться піти руки помити після цього "інтерв'ю".