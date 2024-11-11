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Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО

В плен воинам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии сдался российский захватчик. Речь идет о Германе Прокопиве, активном участнике пророссийских беспорядков 2014 года. Именно он тогда снимал украинские флаги с админзданий Луганска, и вешал российские триколоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Герман был ключевой фигурой группировки "Луганская гвардия". Эта организация сыграла значительную роль в разжигании сепаратистских настроений на Луганщине весной 2014 года. Журналист Юрий Бутусов пообщался в новом интервью с коллаборантом.

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Автор: 

плен (2608) интервью (230) Бутусов Юрий (4358) Национальная гвардия (2116)


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Топ комментарии
+24
На)(уй він тут потрібен, цей іпанутий сєпар!? Це бруд. Падаль смердяча. Фу!
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11.11.2024 20:44
+16
Падла лугондонське жити захотіло?
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11.11.2024 20:48
+13
Клоун нічого корисного не зробив з 2019, як він може зараз щось зробити? Це з він призначив усіх цих генералів, призначав агентів фсб на керівні посади і здав південь за два дні!
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
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11.11.2024 21:25
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ТГ Мар'яна Безугла
Коротко про подальший розвиток ситуації зі Стерненком та Сирським: клоун проти воїна, і воїн тут - не той, хто в погонах.

Наразі всі інновації в армію приносять цивільні / мобілізовані цивільні, тоді як керуючі кадрові лише заважають, сприймають цивільних як другосортних і прямо шкодять тупими рішеннями та небажанням змінюватися. Уособленням відсталого, мстивого та впертого рабовласника є наш Головнокомандувач ЗСУ, який, по суті, працює на ворога.

Шлях до перемоги можливий лише за умови перетворення ЗСУ на ******* корпорацію з потужною аналітичною складовою, де ефективність кожного елемента прораховується, цінується життя громадянина, знято бар'єр між цивільним та військовим. ЗСУ мають стати «корпорацією національного спротиву» - тим, що 90% кадрових полковників і генералів не лише не здатні створити, а й навіть усвідомити.

За повної агресивної відсутності бажання у генералів управлінську та кадрову революцію міг би здійснити Президент, але його зволікання з рішеннями обертає маховик історії проти нас. Щодня.
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11.11.2024 20:43 Ответить
Клоун нічого корисного не зробив з 2019, як він може зараз щось зробити? Це з він призначив усіх цих генералів, призначав агентів фсб на керівні посади і здав південь за два дні!
Не сприймати це - гірше ніж повірити в його брехню в 2019
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11.11.2024 21:25 Ответить
Якось не віриться, що вона настільки порозумнішала, мабуть хтось їй почав тексти писати.
Питання тільки хто і для чого.
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11.11.2024 21:33 Ответить
На)(уй він тут потрібен, цей іпанутий сєпар!? Це бруд. Падаль смердяча. Фу!
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11.11.2024 20:44 Ответить
Вірно, нахрена він нам здався!
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11.11.2024 21:35 Ответить
Этот манкурт представляет собой смердящий биомусор.

На пожизненное заключение надо отправить этого чучхейского ублюдка, это неисправимый моральный выродок, который до последнего своего вздоха будет ненавидеть Украину и её народ. Редкостная мразь...
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12.11.2024 10:08 Ответить
Падла лугондонське жити захотіло?
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11.11.2024 20:48 Ответить
Правильно пишет Старый Зольдат, что этот вонючий скунс-манкурт является законченным уголовно-фашистским падлом...

На видео 2014 года сразу бросается в глаза, что это натуральная уголовная мразь, низовое фашистское быдло...

Одни голоса чего стоят: падаль бандитская...
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12.11.2024 08:55 Ответить
Міняйте його на наших поки оте ''тєло'' має хоч якусь вартість
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11.11.2024 20:49 Ответить
Ні! от якраз таких треба тільки розстрілювати без всяких інтерв'ю!
Гратися в гуманізм з кацапами - смертельно небезпечно!!
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12.11.2024 08:17 Ответить
а прізвище цієї падлюки десь із іванофранківщини... яничар виріс на бамбасі .. падло
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11.11.2024 21:06 Ответить
Точно, только не с "франківщины", а "зі львівщини, з бойківщини (Иванів, Петрів, Павлів...).
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11.11.2024 21:28 Ответить
з франківщини : Романів , Васьків , Іванів ... служив з такими ... коротше західняк , всосавший дух " нескоренного " бамбасу ..
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12.11.2024 07:39 Ответить
Взагалі він кореєць Лі Вон Чоль
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11.11.2024 21:38 Ответить
Бог шельму метит: омерзительная крысиная морда у этого предателя. Подонок.
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12.11.2024 09:06 Ответить
Та не може бути, сепари тiльки у Донецьку мешкають!
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12.11.2024 00:02 Ответить
І що, Луганська область повернулася?
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11.11.2024 21:16 Ответить
Повісити на Галицькій площі ( старий Євбаз) у суботу.
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11.11.2024 22:45 Ответить
Хитрий падло. Ніхрена він не жаліє.
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11.11.2024 23:25 Ответить
Мати вчителька... Щось у школах ху.. Йова
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11.11.2024 23:50 Ответить
Надеюсь Герману предложили сигарету, дали воды, предоставили телефон для звонка домой? Это ж только там, где идет война на выживание государства и нации изменников на фонарях вешают, а в Украине тишина и стабильность, Герман может рассчитывать на вежливое обращение и чистые простыни.
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11.11.2024 23:57 Ответить
******... 10 років тому... Це наш...
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12.11.2024 00:41 Ответить
Конченый П*дарас Х*есос заработал 500$
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12.11.2024 01:27 Ответить
Ця худоба не повинна жити.
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12.11.2024 07:17 Ответить
маня величко - сестра белли горячко! яку там значну роль він відіграв??? луганська гвардія... ну-ну. навіть не чули ніколи. бутусов претендує на сенсацію? тупу істоту використали та викинули, як і багатьох інших, які мізки пропили. значну роль відігравали ватажки на високих посадах. в Луганської ОДА розміщалися ще в 2013 році в деяких кабінетах зелені чоловічки і складали там зброю. чи можливо таке було без згоди перших осіб... риторичне запитання. до речі! а де зараз червонопикий єфремов? невже найвеличній стратег бубочка випустив? знайшли якусь шавку і намагаються тепер розповісти, що вони щось то там значили. хтось в це вірить?
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12.11.2024 08:52 Ответить
Ти там чергу за халявним супчиком не пропусти, патріот.
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12.11.2024 13:06 Ответить
ублюдок!! Таких потрібно знищувати а не в полон брати!!!
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12.11.2024 12:25 Ответить
"юношеский максімалізм"?? Дебіл, чого ти не пішов в стіну головой ********* заради "максімалізма"?? Тварина чортова. Отримав все на що сподівався? Шкода, що тебе в м"ясних штурмах не розірвало на шмаття, бо це була б справжня нагорода від засрахи її кінченому адепту.
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12.11.2024 12:58 Ответить
Так. Судячи із прізвища і типажу -це етнічний українець з Галичини. Українців вислали не тільки в Сибір, а і в шахти Донбаса. Як так вийшло, що в незалежній українській державі, етнічний українець виріс манкуртом!? Зустрічав людей в Америці, батьки котрих із західної України, а вони самі з Донбаса і ні слова українською! WTF!?!? Я
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12.11.2024 13:15 Ответить
корінні луганчани та дончани це М'ЯСКО.. І м'яском керують виключно лапотні офіцери. Що, бидло даунбаське, - ви за це "боролися"? Ви принесли в країну війну, якби ви стали як стали в Дніпрі, в Запоріжжі, в Харкові, то не було б сенсу оркам розпочинати війну, бо вони б зрозуміли що їх тут ніхто не чекає.
Фууу, хочеться піти руки помити після цього "інтерв'ю".
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12.11.2024 13:44 Ответить
На Дана Балана похож
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12.11.2024 14:59 Ответить
Даний персонаж-це гумовий одноразовий протизаплідний засіб рузького виробництва.Думаю,що повернеться в лугандонію одразу після відбття пожиттєвого увʼязнення.
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12.11.2024 19:35 Ответить
 
 