Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО

В плен воинам батальона "Свобода" 4-й бригады Нацгвардии сдался российский захватчик. Речь идет о Германе Прокопиве, активном участнике пророссийских беспорядков 2014 года. Именно он тогда снимал украинские флаги с админзданий Луганска, и вешал российские триколоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Герман был ключевой фигурой группировки "Луганская гвардия". Эта организация сыграла значительную роль в разжигании сепаратистских настроений на Луганщине весной 2014 года. Журналист Юрий Бутусов пообщался в новом интервью с коллаборантом.

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