Пограничники уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения в районе Серебрянского лесничества. ВИДЕО
Пограничники ПКБР "Шквал" в районе Серебрянского лесничества уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения и ликвидировали с десяток оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, еще несколько российских солдат были ранены.
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Там такі місця з грибами були(((