РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4185 посетителей онлайн
Новости Видео Война
2 362 2

Пограничники уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения в районе Серебрянского лесничества. ВИДЕО

Пограничники ПКБР "Шквал" в районе Серебрянского лесничества уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения и ликвидировали с десяток оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, еще несколько российских солдат были ранены.

Смотрите также: Раненого оккупанта покидают его "товарищи" по службе, поэтому он долго умирает среди поля на Донетчине

Автор: 

Госпогранслужба (6425) уничтожение (6916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
11.11.2024 20:08 Ответить
Бідний ліс та його мешканці(
Там такі місця з грибами були(((
показать весь комментарий
11.11.2024 20:22 Ответить
 
 