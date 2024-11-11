Пограничники уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения в районе Серебрянского лесничества. ВИДЕО

Пограничники ПКБР "Шквал" в районе Серебрянского лесничества уничтожили вражескую РЛС, FPV-позицию, фортификационные сооружения и ликвидировали с десяток оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, еще несколько российских солдат были ранены.

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