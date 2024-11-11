Прикордонники знищили ворожу РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди в районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

Прикордонники ПКШР "Шквал" в районі Серебрянського лісництва знищили ворожу РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди і ліквідували з десяток окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, ще кількох російських солдатів було поранено.

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