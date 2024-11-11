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Прикордонники знищили ворожу РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди в районі Серебрянського лісництва. ВIДЕО

Прикордонники ПКШР "Шквал" в районі Серебрянського лісництва знищили ворожу РЛС, FPV-позицію, фортифікаційні споруди і ліквідували з десяток окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, ще кількох російських солдатів було поранено.

Дивіться: Пораненого окупанта покидають його "товариші" по службі, тож він довго конає серед поля на Донеччині. ВIДЕО 18+

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) знищення (7221)


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Слава ЗСУ!
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11.11.2024 20:08 Відповісти
Бідний ліс та його мешканці(
Там такі місця з грибами були(((
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11.11.2024 20:22 Відповісти
 
 