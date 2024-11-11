Пораненого окупанта покидають його "товариші" по службі, тож він довго конає серед поля на Донеччині. ВIДЕО 18+

В Донецькій області воїни 30-ої окремої механізованої бригади зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюдив телеграм канал Бутусов Плюс.

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