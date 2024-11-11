Пораненого окупанта покидають його "товариші" по службі, тож він довго конає серед поля на Донеччині. ВIДЕО 18+
В Донецькій області воїни 30-ої окремої механізованої бригади зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюдив телеграм канал Бутусов Плюс.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+17 Dmitriy Prudko
показати весь коментар11.11.2024 18:16
+9 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.11.2024 18:25
+5 Магирус
показати весь коментар11.11.2024 18:48
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dmitriy Prudko
показати весь коментар11.11.2024 18:16 Відповісти Мені подобається 17
Hulio
показати весь коментар11.11.2024 18:20 Відповісти Мені подобається 3
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар11.11.2024 18:25 Відповісти Мені подобається 9
Dmitry MG
показати весь коментар11.11.2024 18:45 Відповісти Мені подобається 3
Анатолий Шейко
показати весь коментар11.11.2024 19:39 Відповісти Мені подобається 1
Магирус
показати весь коментар11.11.2024 18:48 Відповісти Мені подобається 5
Pavlo Z
показати весь коментар11.11.2024 19:20 Відповісти Мені подобається 4
Oleg K #595693
показати весь коментар11.11.2024 19:21 Відповісти Мені подобається 2
Felix #595675
показати весь коментар12.11.2024 13:12 Відповісти Мені подобається 0
собачатник #497913
показати весь коментар11.11.2024 19:21 Відповісти Мені подобається 3
Tata Parasolka
показати весь коментар11.11.2024 19:26 Відповісти Мені подобається 5
2e
показати весь коментар11.11.2024 19:42 Відповісти Мені подобається 0
Бандерівець
показати весь коментар11.11.2024 19:56 Відповісти Мені подобається 3
Urs
показати весь коментар11.11.2024 21:20 Відповісти Мені подобається 1
Владислав Ткаченко #456666
показати весь коментар11.11.2024 21:28 Відповісти Мені подобається 1
Vados #566817
показати весь коментар12.11.2024 01:30 Відповісти Мені подобається 1
igorpesec
показати весь коментар12.11.2024 20:41 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль