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Пораненого окупанта покидають його "товариші" по службі, тож він довго конає серед поля на Донеччині. ВIДЕО 18+

В Донецькій області воїни 30-ої окремої механізованої бригади зафільмували агонію окупанта. Зблідлий від втрати крові російський загарбник був кинутий своїми товаришами, - тож окупант довго і болісно конав на українській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео оприлюдив телеграм канал Бутусов Плюс.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться: Спецпризначенці ССО ліквідували 14 окупантів, ще 3 захопили в полон в Курській області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) ліквідація (3916) 30 окрема механізована бригада (154)


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Топ коментарі
+17
Тов нього ейфорія від того що помер за путіна
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11.11.2024 18:16
+9
Нє хаділ би ти рашист ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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11.11.2024 18:25
+5
- Діма, памаші мамє ручкай! (с)
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11.11.2024 18:48
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Тов нього ейфорія від того що помер за путіна
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11.11.2024 18:16 Відповісти
Смерть ********.
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11.11.2024 18:20 Відповісти
Нє хаділ би ти рашист ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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11.11.2024 18:25 Відповісти
Артист
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11.11.2024 18:45 Відповісти
Хрєновий він артист, мертві не блимають очима після першого прильоту.
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11.11.2024 19:39 Відповісти
- Діма, памаші мамє ручкай! (с)
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11.11.2024 18:48 Відповісти
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11.11.2024 19:20 Відповісти
Квартиру в Донецке теперь получит. На бульваре пушкина.
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11.11.2024 19:21 Відповісти
На бульваре дронова
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12.11.2024 13:12 Відповісти
А пачиму такой бледный? Небось, ********* слегка?
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11.11.2024 19:21 Відповісти
Йому боляче і страшно , то і добре . Я пам'ятаю відео ,як орки в 2022 му їхали на війну п'яні і щасливі брати Київ за три дні , вбивати українців . Що б кожна потвора , всі в мордорі , от так сконали в муках і страху .
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11.11.2024 19:26 Відповісти
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11.11.2024 19:42 Відповісти
То він рота роззявив і співає " Я руцццццццццццццццкіййййййййййй......... Я прішєл до концааааааааааа"
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11.11.2024 19:56 Відповісти
зато іпатєку закрив.
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11.11.2024 21:20 Відповісти
лєжачих не бьют)))
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11.11.2024 21:28 Відповісти
" И пусть конает редиска"
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12.11.2024 01:30 Відповісти
Ще один аматор іпотеки сконав.
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12.11.2024 20:41 Відповісти
 
 