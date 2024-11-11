Раненого оккупанта покидают его "товарищи" по службе, поэтому он долго умирает среди поля на Донетчине
В Донецкой области воины 30-й отдельной механизированной бригады сняли агонию оккупанта. Побледневший от потери крови российский захватчик был брошен своими товарищами, поэтому оккупант долго и мучительно умирал на украинской земле.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеграмм канал Бутусов Плюс.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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