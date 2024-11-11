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Раненого оккупанта покидают его "товарищи" по службе, поэтому он долго умирает среди поля на Донетчине

В Донецкой области воины 30-й отдельной механизированной бригады сняли агонию оккупанта. Побледневший от потери крови российский захватчик был брошен своими товарищами, поэтому оккупант долго и мучительно умирал на украинской земле.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовал телеграмм канал Бутусов Плюс.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Спецназовцы ССО ликвидировали 14 оккупантов, еще 3 захватили в плен в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 30 отдельная механизированная бригада (153)


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Топ комментарии
+17
Тов нього ейфорія від того що помер за путіна
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11.11.2024 18:16
+9
Нє хаділ би ти рашист ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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11.11.2024 18:25
+5
- Діма, памаші мамє ручкай! (с)
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11.11.2024 18:48
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Тов нього ейфорія від того що помер за путіна
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11.11.2024 18:16 Ответить
Смерть ********.
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11.11.2024 18:20 Ответить
Нє хаділ би ти рашист ва салдати-нє прішлось би в Україні здихати...
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11.11.2024 18:25 Ответить
Артист
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11.11.2024 18:45 Ответить
Хрєновий він артист, мертві не блимають очима після першого прильоту.
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11.11.2024 19:39 Ответить
- Діма, памаші мамє ручкай! (с)
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11.11.2024 18:48 Ответить
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11.11.2024 19:20 Ответить
Квартиру в Донецке теперь получит. На бульваре пушкина.
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11.11.2024 19:21 Ответить
На бульваре дронова
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12.11.2024 13:12 Ответить
А пачиму такой бледный? Небось, ********* слегка?
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11.11.2024 19:21 Ответить
Йому боляче і страшно , то і добре . Я пам'ятаю відео ,як орки в 2022 му їхали на війну п'яні і щасливі брати Київ за три дні , вбивати українців . Що б кожна потвора , всі в мордорі , от так сконали в муках і страху .
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11.11.2024 19:26 Ответить
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11.11.2024 19:42 Ответить
То він рота роззявив і співає " Я руцццццццццццццццкіййййййййййй......... Я прішєл до концааааааааааа"
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11.11.2024 19:56 Ответить
зато іпатєку закрив.
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11.11.2024 21:20 Ответить
лєжачих не бьют)))
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11.11.2024 21:28 Ответить
" И пусть конает редиска"
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12.11.2024 01:30 Ответить
Ще один аматор іпотеки сконав.
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12.11.2024 20:41 Ответить
 
 