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Новости Видео Война
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Раненый оккупант зарезал себя ножом в шею в районе Роботиного. ВИДЕО

Раненый российский солдат остался без автомата и решил добить себя ударом ножа в шею.

Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство оккупанта сняли украинские бойцы.

Смотрите также: Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) самоубийство (999)


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Топ комментарии
+18
Чи вдома не міг зарізатися, мудила!
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11.11.2024 22:17
+12
Дома ножа не было. Пропил последний.
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11.11.2024 22:25
+8
Здох за путіна як діди за сраліна
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11.11.2024 22:32
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Чи вдома не міг зарізатися, мудила!
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11.11.2024 22:17 Ответить
Дома ножа не было. Пропил последний.
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11.11.2024 22:25 Ответить
Треба було йому засунуть швабру собі в *раку.
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11.11.2024 22:29 Ответить
Здох за путіна як діди за сраліна
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11.11.2024 22:32 Ответить
Не, ну выбора о него было немного. Или он, или это сделал бы солдат НАТО.
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11.11.2024 22:32 Ответить
Не верю!
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11.11.2024 22:36 Ответить
А чего ему ждать, после все преступлений , которые совершают они
в Украине. ?
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11.11.2024 22:39 Ответить
Нестерпний біль у пораненого кацапа ,
змусив його до самогубства 🤬
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11.11.2024 22:50 Ответить
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11.11.2024 22:56 Ответить
Кров'яки нема, ніж чистий - дешевий водевіль.
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11.11.2024 23:27 Ответить
Мля! Вони навіть вмерти по-людськи не можуть! Неодмінно треба здохнути по-козлячи.
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11.11.2024 23:34 Ответить
Ще клоун від машкова... Дротом краще...
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11.11.2024 23:34 Ответить
Це що прикол якийсь? Як можна було повестись на цю виставу.
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12.11.2024 00:44 Ответить
Стають все більш винахідливими..
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12.11.2024 11:30 Ответить
А у мене одного таке враження, що він прикидається?.. Оператор БПЛА міг би і перевірити результат... Ані агонії, ані крові і ніж в руках лишився...
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12.11.2024 15:36 Ответить
На биз! Пожалуйста,на биз!
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12.11.2024 19:20 Ответить
 
 