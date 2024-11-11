Раненый оккупант зарезал себя ножом в шею в районе Роботиного. ВИДЕО
Раненый российский солдат остался без автомата и решил добить себя ударом ножа в шею.
Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство оккупанта сняли украинские бойцы.
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+18 Анатолій Панасюк
показать весь комментарий11.11.2024 22:17
+12 Alfa Alpha #595696
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+8 Dmitriy Prudko
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в Украине. ?
змусив його до самогубства 🤬