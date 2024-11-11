Раненый оккупант зарезал себя ножом в шею в районе Роботиного. ВИДЕО

Раненый российский солдат остался без автомата и решил добить себя ударом ножа в шею.

Как информирует Цензор.НЕТ, самоубийство оккупанта сняли украинские бойцы.

Смотрите также: Главарь "Луганской гвардии" в плену: интервью с активным участником пророссийских беспорядков 2014 года. ВИДЕО