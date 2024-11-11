Воины 33-й ОМБр уничтожили 2 танка, 6 ББМ, а также ликвидировали почти 30 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отразили вражеский накат из колонны бронетехники оккупантов. В результате враг понес следующие потери: 2 танка, 6 ББМ россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, также наши бойцы ликвидировали 29 оккупантов, 19 - ранили.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий11.11.2024 23:29 Ответить Мне нравится 2
✘
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий11.11.2024 23:31 Ответить Мне нравится 1
Володимир Мик
показать весь комментарий11.11.2024 23:40 Ответить Мне нравится 3
shokolad
показать весь комментарий12.11.2024 10:43 Ответить Мне нравится 1
Felix #595675
показать весь комментарий12.11.2024 12:53 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль