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Новости Война
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Воины 33-й ОМБр уничтожили 2 танка, 6 ББМ, а также ликвидировали почти 30 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады отразили вражеский накат из колонны бронетехники оккупантов. В результате враг понес следующие потери: 2 танка, 6 ББМ россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, также наши бойцы ликвидировали 29 оккупантов, 19 - ранили.

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танк (2248) уничтожение (6830) ББМ (25)


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Не окрема а краща!!
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11.11.2024 23:29 Ответить
Наш танк є!!!!!
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11.11.2024 23:31 Ответить
Один український танк Леопард 33-ї бригади розбиває колону підарів у взаємодії бомберів та піхоти на Курахівському напрямку.
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11.11.2024 23:40 Ответить
33 під Кураховим зараз. Молодці хлопці!! Люблю ВАС !!!
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12.11.2024 10:43 Ответить
❤️
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12.11.2024 12:53 Ответить
 
 