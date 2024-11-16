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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 719 240 осіб (+1650 за добу), 9338 танків, 20 520 артсистем, 18 994 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

російський морпіх200 після бою із десантниками 95 бригади

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 719 240 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 719240 (+1650) осіб,

танків - 9338 (+8) од,

бойових броньованих машин - 18994 (+26) од,

артилерійських систем - 20520 (+28) од,

РСЗВ - 1252 (+0) од,

засоби ППО - 999 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18914 (+28),

крилаті ракети - 2641 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 29236 (+69) од,

спеціальна техніка - 3651 (+6)

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втрати військ РФ в Україні

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Топ коментарі
+27
Минув 3923 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1650!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 719 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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16.11.2024 08:21
+16
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16.11.2024 08:25
+10
На вигадках какашенкова, очевидно. Бо ну не можуть же ж українці вбивати засрашинців сотнями тисяч, засрашка ж велична військова держава, а кацапи - то "чюдо-багатьірі". Бо совкова пропаганда засрала ідіотам мізки всілякими дебільними цифрами типу "на 1 вбитого 3 поранених".

Але правда в тому, що на 1 вбитого 3 поранених - це вигадка ще з другої світової. Коли були окопи, коли працювали хоч якісь тилові служби стабільно і "тил" починався вже за 2 кілометри від лінії окопів. В самого совка співвідношення було значно гірше - бо якість медицини була значно гірша. А в умовах, коли у засрашки дуже барахлить евакуація, коли м'ясні штурми - це норма, коли бойові дії виконують в полосі 10-20км (штурмові групи дістаються об'єктів атаки годинами і евакуація просто не в змозі реально рятувати тих славнозвісних 3 поранених на 1 загиблого) співвідношення гарантовано інше.

Саме тому достобіса відосів, де кацапи собі вкорочують віку на полі бою гранатами і навіть колючим дротом ріжуть горлянки власноруч. Бо знають - ніякої евакуації не буде.

Тож якщо співвідношення всередині цих 700'000 "бойових втрат" буде десь: 400'000 дохлих і 300'000 поранених - я не здивуюсь. А ще дуже не здивуюсь, якщо український ГШ недооцінює санітарні втрати і реальна кількість щоденних втрат вже перейшла межу в 2'000 кацапів.
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16.11.2024 09:47
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Минув 3923 день москальсько-української війни.
137! одиниць техніки та 1650!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 719 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
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16.11.2024 08:21 Відповісти
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16.11.2024 08:25 Відповісти
Бажаю щоб всі !
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16.11.2024 09:53 Відповісти
Це загальні бойові. З них загиблими десь 150-200, безповоротних поранених десь 100-150 і санітарних, котрі вернуться в стрій 300-400 тисяч. В сумі і виходить, що загальні бойові 700+ тисяч
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16.11.2024 08:32 Відповісти
На чому ґрунтуються твої числа?
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16.11.2024 09:34 Відповісти
На вигадках какашенкова, очевидно. Бо ну не можуть же ж українці вбивати засрашинців сотнями тисяч, засрашка ж велична військова держава, а кацапи - то "чюдо-багатьірі". Бо совкова пропаганда засрала ідіотам мізки всілякими дебільними цифрами типу "на 1 вбитого 3 поранених".

Але правда в тому, що на 1 вбитого 3 поранених - це вигадка ще з другої світової. Коли були окопи, коли працювали хоч якісь тилові служби стабільно і "тил" починався вже за 2 кілометри від лінії окопів. В самого совка співвідношення було значно гірше - бо якість медицини була значно гірша. А в умовах, коли у засрашки дуже барахлить евакуація, коли м'ясні штурми - це норма, коли бойові дії виконують в полосі 10-20км (штурмові групи дістаються об'єктів атаки годинами і евакуація просто не в змозі реально рятувати тих славнозвісних 3 поранених на 1 загиблого) співвідношення гарантовано інше.

Саме тому достобіса відосів, де кацапи собі вкорочують віку на полі бою гранатами і навіть колючим дротом ріжуть горлянки власноруч. Бо знають - ніякої евакуації не буде.

Тож якщо співвідношення всередині цих 700'000 "бойових втрат" буде десь: 400'000 дохлих і 300'000 поранених - я не здивуюсь. А ще дуже не здивуюсь, якщо український ГШ недооцінює санітарні втрати і реальна кількість щоденних втрат вже перейшла межу в 2'000 кацапів.
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16.11.2024 09:47 Відповісти
Прикольно читати у свою адресу звинувачення, що я не вірю кількості дохлих та поранених, кацапів, хоч я сам ледь не щодня наводжу за приклад відео дохлих цапів тим хто ниє, що наш генштаб малює число втрат. Очевидно потрібно більш уточнювати питання. Мені стало цікаво з чого Юрій вирішив, що саме таке співвідношення вбитих та поранених, чим він керувався вважаючи, що дохлих кацапів від 150 до 200 тисяч, а не більше, бо звідео знищення кацапів видно, що більшість якраз дохне, а не поранені.
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16.11.2024 10:13 Відповісти
Згоден. Не можна керуватись книгами ще 80-х років в яких йшлося про втрати 1 до 3, бо тоді не було такого озброєння та технологій як тепер і число дохлих до поранених варіюється і часто дохлих майже стільки як поранених, часто навіть більше.
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16.11.2024 10:19 Відповісти
Це ще один кацапський бот. Тепер щодня буде це копіпастити, доки методичку не поміняють
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16.11.2024 09:54 Відповісти
треба утучнювати своє питання. Я не хочу по сто разів писати одне й теж, тому просто почитай мою відповідь Оресту Гараю.
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16.11.2024 10:15 Відповісти
Цифри з пальця висмоктував, чи ще глибше?
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16.11.2024 10:21 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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16.11.2024 11:06 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.11.2024 08:33 Відповісти
Balalainya delenda est.
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16.11.2024 08:37 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Всі !
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16.11.2024 09:57 Відповісти
интересно, будет на НГ юбилейчик в 800к дохлых и полудохлых орков? чем ближе иннаугурация трампа тем суровее мясные штурмы орков... если не ошибаюсь, рекорд недавно был поставлен в 1970 любителей стекломоя
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16.11.2024 09:56 Відповісти
Трохи не так,
..70 з попереднього рекорду який було побито, а потім повторено.
11.11.2024 - 1 770
12.11.2024 - 1 950
13.11.2024 - 1 770
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16.11.2024 10:35 Відповісти
Засмерділо кацапськими лаптями
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16.11.2024 21:16 Відповісти
"Ущербного" вже забанили, жалко, такий гівномікс в макітрі треба зберігати для Гааги і нащадків, щоб "мишебратья" окрім в фарватері корабля ні до яких інших роздумів не спонукало.
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16.11.2024 23:18 Відповісти
 
 