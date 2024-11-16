Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 719 240 осіб (+1650 за добу), 9338 танків, 20 520 артсистем, 18 994 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 719 240 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 719240 (+1650) осіб,
танків - 9338 (+8) од,
бойових броньованих машин - 18994 (+26) од,
артилерійських систем - 20520 (+28) од,
РСЗВ - 1252 (+0) од,
засоби ППО - 999 (+0) од,
літаків - 369 (+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18914 (+28),
крилаті ракети - 2641 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 29236 (+69) од,
спеціальна техніка - 3651 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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137! одиниць техніки та 1650!! чумардосів за день.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 719 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська область.
Але правда в тому, що на 1 вбитого 3 поранених - це вигадка ще з другої світової. Коли були окопи, коли працювали хоч якісь тилові служби стабільно і "тил" починався вже за 2 кілометри від лінії окопів. В самого совка співвідношення було значно гірше - бо якість медицини була значно гірша. А в умовах, коли у засрашки дуже барахлить евакуація, коли м'ясні штурми - це норма, коли бойові дії виконують в полосі 10-20км (штурмові групи дістаються об'єктів атаки годинами і евакуація просто не в змозі реально рятувати тих славнозвісних 3 поранених на 1 загиблого) співвідношення гарантовано інше.
Саме тому достобіса відосів, де кацапи собі вкорочують віку на полі бою гранатами і навіть колючим дротом ріжуть горлянки власноруч. Бо знають - ніякої евакуації не буде.
Тож якщо співвідношення всередині цих 700'000 "бойових втрат" буде десь: 400'000 дохлих і 300'000 поранених - я не здивуюсь. А ще дуже не здивуюсь, якщо український ГШ недооцінює санітарні втрати і реальна кількість щоденних втрат вже перейшла межу в 2'000 кацапів.
..70 з попереднього рекорду який було побито, а потім повторено.
11.11.2024 - 1 770
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