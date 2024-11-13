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Від скиду боєприпасу в окупанта щось детонує в кишені - і його розриває на шматки, а "товариш" по службі швидко його покидає. ВIДЕО

Воїни 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова вночі під Торецьком ліквідували групу російської піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео роботи наших захисників по окупантах опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Також дивіться: Сили оборони знищили гармату, антену зв’язку і транспортний засіб окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918) Торецьк (459)


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кармані ? то карма.
може кишені ? га ?
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13.11.2024 22:18 Відповісти
на це можна дивитись вічність 😎🤙
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13.11.2024 22:18 Відповісти
Тігить заява чергового НАТОвського мерзотника про... якби не ядерна зброя роZZії, то натівські війська вже були б... Отже - якби у України була ядерна зброя, то і НАТОвських військ не потрібно було б. Мерзотники!
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13.11.2024 22:19 Відповісти
отдельной бригады охраны Генерального штаба Источник:
Шо совсем так плохо?
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13.11.2024 22:47 Відповісти
Рашистские твари, как вы себе представляете удержание территорий Украины, где из каждого окна по вам будут стрелять?
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14.11.2024 01:00 Відповісти
Может ветер был сильный - некоторые сбросы не очень точно прилетали. Но были и прямо в бошку 💣🧟‍♂️💥☠
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14.11.2024 05:39 Відповісти
Якщо після скиду орк упав, значить, вже не стрілець, скоріше рак або козерог, ну, і трохи водолій.
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14.11.2024 10:08 Відповісти
 
 