Від скиду боєприпасу в окупанта щось детонує в кишені - і його розриває на шматки, а "товариш" по службі швидко його покидає. ВIДЕО
Воїни 4-го батальйону 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова вночі під Торецьком ліквідували групу російської піхоти.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео роботи наших захисників по окупантах опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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може кишені ? га ?
Шо совсем так плохо?