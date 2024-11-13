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Новости Видео Война
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От сброса боеприпаса у оккупанта что-то детонирует в кармане и его разрывает, а "товарищ" по службе быстро его покидает. ВИДЕО

Воины 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева ночью под Торецком ликвидировали группу российской пехоты.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы наших защитников по оккупантам опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.

Читайте: Мы никогда не примем ни одну мирную инициативу, которую разработали без Украины, - Сибига

армия РФ (19238) ликвидация (3542) Торецк (455)


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кармані ? то карма.
може кишені ? га ?
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13.11.2024 22:18 Ответить
на це можна дивитись вічність 😎🤙
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13.11.2024 22:18 Ответить
Тігить заява чергового НАТОвського мерзотника про... якби не ядерна зброя роZZії, то натівські війська вже були б... Отже - якби у України була ядерна зброя, то і НАТОвських військ не потрібно було б. Мерзотники!
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13.11.2024 22:19 Ответить
отдельной бригады охраны Генерального штаба Источник:
Шо совсем так плохо?
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13.11.2024 22:47 Ответить
Рашистские твари, как вы себе представляете удержание территорий Украины, где из каждого окна по вам будут стрелять?
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14.11.2024 01:00 Ответить
Может ветер был сильный - некоторые сбросы не очень точно прилетали. Но были и прямо в бошку 💣🧟‍♂️💥☠
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14.11.2024 05:39 Ответить
Якщо після скиду орк упав, значить, вже не стрілець, скоріше рак або козерог, ну, і трохи водолій.
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14.11.2024 10:08 Ответить
 
 