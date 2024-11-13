От сброса боеприпаса у оккупанта что-то детонирует в кармане и его разрывает, а "товарищ" по службе быстро его покидает. ВИДЕО
Воины 4-го батальона 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева ночью под Торецком ликвидировали группу российской пехоты.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео работы наших защитников по оккупантам опубликовано в телеграмм-канале Оперативный ВСУ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
може кишені ? га ?
Шо совсем так плохо?