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Сили оборони знищили гармату, антену зв’язку і транспортний засіб окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" завдали серії уражень по ворожих цілях під Вовчанськом: було знищено гармату, антену зв’язку і транспортний засіб окупантів. Також під вогнем опинилися місця зосередження особового складу противника.

Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Після удару дрона-камікадзе палає російська РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) знищення (7227)


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