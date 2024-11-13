Сили оборони знищили гармату, антену зв’язку і транспортний засіб окупантів під Вовчанськом. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" завдали серії уражень по ворожих цілях під Вовчанськом: було знищено гармату, антену зв’язку і транспортний засіб окупантів. Також під вогнем опинилися місця зосередження особового складу противника.
Відповідне відео роботи наших захисників опублікувала пресслужба Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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