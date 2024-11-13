Силы обороны уничтожили орудие, антенну связи и транспортное средство оккупантов под Волчанском. ВИДЕО

Разведывательно-ударные группы БпЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли серию поражений по вражеским целям под Волчанском: были уничтожены пушка, антенна связи и транспортное средство оккупантов. Также под огнем оказались места сосредоточения личного состава противника.

Соответствующее видео работы наших защитников опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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