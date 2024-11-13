В России из воинской части сбежал целый взвод солдат: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВИДЕО

В Новосибирской области солдаты устроили бунт в воинской части и сбежали. Часть из них до сих пор не нашли.

Как передает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в поселке Коченево. Там в военной частей 12 солдат разгромили помещение, а затем покинули объект. Они разбили оконные стекла, уничтожили доски почета. Известно, что 7 солдат якобы уже удалось задержать. Остальных - полиция разыскивает.

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