В России из воинской части сбежал целый взвод солдат: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВИДЕО
В Новосибирской области солдаты устроили бунт в воинской части и сбежали. Часть из них до сих пор не нашли.
Как передает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в поселке Коченево. Там в военной частей 12 солдат разгромили помещение, а затем покинули объект. Они разбили оконные стекла, уничтожили доски почета. Известно, что 7 солдат якобы уже удалось задержать. Остальных - полиция разыскивает.
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+44 Oleksiy Tym
показать весь комментарий13.11.2024 20:10
+12 Qq Qqq #596221
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+11 Саша Сайко
показать весь комментарий13.11.2024 20:11
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Ну то у 70-80х так було..а зараз - може 10 осіб й полк складати..
Браво. Такие познания.
Мотострелковой отделение было 9 человек. Взвод - в мирное время 3 отделения, в военное время - 4.
Было.
Стріляти - улюблена справа. Була.
це плєвок замполіту в харю!
завтра їх спіймають, відпіздять, та посадять на губу. будуть тиждень, вдень повзати по плацу в озк, а вночі чистити парашу.
Дёргать нужно было сентябрь - первая половина октября. В тайге гнуса и клеща уже нет. Не холодно.
Сейчас там -10 и снегопад.
на м"со в Україну