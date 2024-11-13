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Новости Видео Война
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В России из воинской части сбежал целый взвод солдат: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВИДЕО

В Новосибирской области солдаты устроили бунт в воинской части и сбежали. Часть из них до сих пор не нашли.

Как передает Цензор.НЕТ, инцидент произошел в поселке Коченево. Там в военной частей 12 солдат разгромили помещение, а затем покинули объект. Они разбили оконные стекла, уничтожили доски почета. Известно, что 7 солдат якобы уже удалось задержать. Остальных - полиция разыскивает.

Также смотрите: Нацгвардейцы отбили самый большой вражеский штурм на Северском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) россия (95546)


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Топ комментарии
+44
тю дурні - краще би командирів повбивали
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13.11.2024 20:10
+12
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13.11.2024 20:35
+11
Маладцы тимуровцы 😀
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13.11.2024 20:11
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тю дурні - краще би командирів повбивали
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13.11.2024 20:10 Ответить
Маладцы тимуровцы 😀
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13.11.2024 20:11 Ответить
Взвод це 30-40 чоловік....
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13.11.2024 20:11 Ответить
Взагалі - взвод це 30 осіб, відділення 10..взвод складається з 3 відділень..

Ну то у 70-80х так було..а зараз - може 10 осіб й полк складати..
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13.11.2024 20:13 Ответить
+++
Браво. Такие познания.
Мотострелковой отделение было 9 человек. Взвод - в мирное время 3 отделения, в военное время - 4.
Было.
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13.11.2024 20:45 Ответить
Крім фізики, математики, історії, хімії та німецької улюблений предмет ще був НВП. Навіть відмінниця))

Стріляти - улюблена справа. Була.
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13.11.2024 22:09 Ответить
+++
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13.11.2024 22:39 Ответить
а если кадрированная часть?
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14.11.2024 12:59 Ответить
Перекладіть з свинособачої на українську..
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14.11.2024 13:50 Ответить
Це "пригожинський" - блатной взвод
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13.11.2024 22:05 Ответить
в нас у 2022 добровольців взвод 15-17..відділення 5 людей..Харків..
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13.11.2024 23:30 Ответить
Тому й написала - в яких роках...
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14.11.2024 13:52 Ответить
Активнее, активнее....
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13.11.2024 20:17 Ответить
Тікають кацапи , так як хочуть жити 🙁
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13.11.2024 20:17 Ответить
Ані устали служить.
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13.11.2024 20:17 Ответить
знищили дошку пошани вандали!
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13.11.2024 20:23 Ответить
все шо завгодно, можна понять прастіть. але тільки не це!
це плєвок замполіту в харю!
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13.11.2024 20:36 Ответить
голодний бунт, забуханих дєдов?
завтра їх спіймають, відпіздять, та посадять на губу. будуть тиждень, вдень повзати по плацу в озк, а вночі чистити парашу.
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13.11.2024 20:35 Ответить
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13.11.2024 20:35 Ответить
Що ж це вони таке випили чи вкурили?
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13.11.2024 20:37 Ответить
Такі веселі перформенси повинні стати в оркостані традиційними і їх потрібно масштабувати на весь *********.
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13.11.2024 20:47 Ответить
Лексикон зоновский. Хотя, это армия *********...
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13.11.2024 20:50 Ответить
Видно не местные. Или дети асфальта.
Дёргать нужно было сентябрь - первая половина октября. В тайге гнуса и клеща уже нет. Не холодно.
Сейчас там -10 и снегопад.
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13.11.2024 20:50 Ответить
Осіннє загострення.
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13.11.2024 21:04 Ответить
одного пристрелить нквс інші злякаються і в загон , без лідера це стадо метастаз
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13.11.2024 21:09 Ответить
Пошлють прямісінько штурмовиками
на м"со в Україну
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13.11.2024 21:10 Ответить
Мабуть свіжі речовини завезли, он як натовп накрило.
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13.11.2024 21:41 Ответить
напевно так...Х.з. що в тому Коченеве набодяжили місцеві алхіміки
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13.11.2024 21:48 Ответить
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13.11.2024 21:51 Ответить
Жити хотять кацапчики, ну, якщо, щось роблять, то може і не подохнуть.
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13.11.2024 22:03 Ответить
12 штук сбежало козломордых. Это даже не взвод, а отделение. Половину кацапы уже поймали, через три дня будут под Покровском последнее "уря"кричать.
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14.11.2024 00:50 Ответить
 
 