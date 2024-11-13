В Росії з військової частини втік цілий взвод солдатів: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВIДЕО

У Новосибірській області солдати влаштували бунт у військовій частині і втекли. Частину з них досі не знайшли.

Як передає Цензор.НЕТ, інцидент стався у селищі Коченеве. Там у військовій частині 12 солдатів розгромили приміщення, а потім залишили об’єкт. Вони розбили шибки, знищили дошки пошани. Відомо, що 7 солдатів нібито вже вдалося затримати. Інших - поліція розшукує.

Також дивіться: Нацгвардійці відбили найбільший ворожий штурм на Сіверському напрямку. ВIДЕО