В Росії з військової частини втік цілий взвод солдатів: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВIДЕО
У Новосибірській області солдати влаштували бунт у військовій частині і втекли. Частину з них досі не знайшли.
Як передає Цензор.НЕТ, інцидент стався у селищі Коченеве. Там у військовій частині 12 солдатів розгромили приміщення, а потім залишили об’єкт. Вони розбили шибки, знищили дошки пошани. Відомо, що 7 солдатів нібито вже вдалося затримати. Інших - поліція розшукує.
Топ коментарі
+44 Oleksiy Tym
показати весь коментар13.11.2024 20:10
+12 Qq Qqq #596221
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+11 Саша Сайко
показати весь коментар13.11.2024 20:11
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Ну то у 70-80х так було..а зараз - може 10 осіб й полк складати..
Браво. Такие познания.
Мотострелковой отделение было 9 человек. Взвод - в мирное время 3 отделения, в военное время - 4.
Было.
Стріляти - улюблена справа. Була.
це плєвок замполіту в харю!
завтра їх спіймають, відпіздять, та посадять на губу. будуть тиждень, вдень повзати по плацу в озк, а вночі чистити парашу.
Дёргать нужно было сентябрь - первая половина октября. В тайге гнуса и клеща уже нет. Не холодно.
Сейчас там -10 и снегопад.
на м"со в Україну