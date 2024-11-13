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Новини Відео Війна
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В Росії з військової частини втік цілий взвод солдатів: "Смотрите, здесь происходит бунт. Зае#ало все". ВIДЕО

У Новосибірській області солдати влаштували бунт у військовій частині і втекли. Частину з них досі не знайшли.

Як передає Цензор.НЕТ, інцидент стався у селищі Коченеве. Там у військовій частині 12 солдатів розгромили приміщення, а потім залишили об’єкт. Вони розбили шибки, знищили дошки пошани. Відомо, що 7 солдатів нібито вже вдалося затримати. Інших - поліція розшукує.

Також дивіться: Нацгвардійці відбили найбільший ворожий штурм на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) росія (65146)


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Топ коментарі
+44
тю дурні - краще би командирів повбивали
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13.11.2024 20:10
+12
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13.11.2024 20:35
+11
Маладцы тимуровцы 😀
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13.11.2024 20:11
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тю дурні - краще би командирів повбивали
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13.11.2024 20:10 Відповісти
Маладцы тимуровцы 😀
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13.11.2024 20:11 Відповісти
Взвод це 30-40 чоловік....
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13.11.2024 20:11 Відповісти
Взагалі - взвод це 30 осіб, відділення 10..взвод складається з 3 відділень..

Ну то у 70-80х так було..а зараз - може 10 осіб й полк складати..
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13.11.2024 20:13 Відповісти
+++
Браво. Такие познания.
Мотострелковой отделение было 9 человек. Взвод - в мирное время 3 отделения, в военное время - 4.
Было.
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13.11.2024 20:45 Відповісти
Крім фізики, математики, історії, хімії та німецької улюблений предмет ще був НВП. Навіть відмінниця))

Стріляти - улюблена справа. Була.
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13.11.2024 22:09 Відповісти
+++
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13.11.2024 22:39 Відповісти
а если кадрированная часть?
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14.11.2024 12:59 Відповісти
Перекладіть з свинособачої на українську..
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14.11.2024 13:50 Відповісти
Це "пригожинський" - блатной взвод
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13.11.2024 22:05 Відповісти
в нас у 2022 добровольців взвод 15-17..відділення 5 людей..Харків..
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13.11.2024 23:30 Відповісти
Тому й написала - в яких роках...
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14.11.2024 13:52 Відповісти
Активнее, активнее....
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Тікають кацапи , так як хочуть жити 🙁
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Ані устали служить.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
знищили дошку пошани вандали!
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13.11.2024 20:23 Відповісти
все шо завгодно, можна понять прастіть. але тільки не це!
це плєвок замполіту в харю!
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13.11.2024 20:36 Відповісти
голодний бунт, забуханих дєдов?
завтра їх спіймають, відпіздять, та посадять на губу. будуть тиждень, вдень повзати по плацу в озк, а вночі чистити парашу.
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13.11.2024 20:35 Відповісти
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13.11.2024 20:35 Відповісти
Що ж це вони таке випили чи вкурили?
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13.11.2024 20:37 Відповісти
Такі веселі перформенси повинні стати в оркостані традиційними і їх потрібно масштабувати на весь *********.
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13.11.2024 20:47 Відповісти
Лексикон зоновский. Хотя, это армия *********...
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13.11.2024 20:50 Відповісти
Видно не местные. Или дети асфальта.
Дёргать нужно было сентябрь - первая половина октября. В тайге гнуса и клеща уже нет. Не холодно.
Сейчас там -10 и снегопад.
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13.11.2024 20:50 Відповісти
Осіннє загострення.
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13.11.2024 21:04 Відповісти
одного пристрелить нквс інші злякаються і в загон , без лідера це стадо метастаз
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13.11.2024 21:09 Відповісти
Пошлють прямісінько штурмовиками
на м"со в Україну
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13.11.2024 21:10 Відповісти
Мабуть свіжі речовини завезли, он як натовп накрило.
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13.11.2024 21:41 Відповісти
напевно так...Х.з. що в тому Коченеве набодяжили місцеві алхіміки
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13.11.2024 21:48 Відповісти
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13.11.2024 21:51 Відповісти
Жити хотять кацапчики, ну, якщо, щось роблять, то може і не подохнуть.
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13.11.2024 22:03 Відповісти
12 штук сбежало козломордых. Это даже не взвод, а отделение. Половину кацапы уже поймали, через три дня будут под Покровском последнее "уря"кричать.
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14.11.2024 00:50 Відповісти
 
 