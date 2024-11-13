Нацгвардійці відбили найбільший ворожий штурм на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж" відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Національної гвардії України.

Як розповіли військові, окупанти наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти - все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.

"Ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", - додали у Нацгвардії.

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