Нацгвардійці відбили найбільший ворожий штурм на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Бійці Національної гвардії України 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж" відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Національної гвардії України.
Як розповіли військові, окупанти наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти - все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.
"Ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", - додали у Нацгвардії.
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Стрункими колонами --- прямо в пекло!
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Щодня майже по 2К гарних кaųanів!
Кацапські ***** zaї6уться "ражать!"