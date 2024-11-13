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Нацгвардійці відбили найбільший ворожий штурм на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України 3-го батальйону оперативного призначення "Свобода" бригади "Рубіж" відбили найбільший штурм РФ на Сіверському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Національної гвардії України.

Як розповіли військові, окупанти наступали на танках, бронетехніці з залученням піхоти - все одночасно поїхало в наступ по лінії бойового зіткнення на Сіверському напрямку.

"Ворогу не вдалося досягти успіху. Воїни батальйону знищили бронетехніку противника, не віддавши жодної позиції. Окупанти зазнали великих втрат", - додали у Нацгвардії.

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Автор: 

штурм (231) знищення (7227) Національна гвардія (1528)


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13.11.2024 19:08 Відповісти
В пекло, ї 6учі кацапські підари!
Стрункими колонами --- прямо в пекло!
Як приємно бачити, коли руzкіє горять заживо, дохнуть в диму, розлітаються на шматки м'яса!
Щодня майже по 2К гарних кaųanів!
Кацапські ***** zaї6уться "ражать!"
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13.11.2024 19:11 Відповісти
Слава ЗСУ,слава нації,смерть ворогам!!!
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13.11.2024 19:32 Відповісти
Нормальным людям не понять, за что умирает , становится инвалидам это стадо. Неужели ради денег? Играют в русскую рулетку? - похоже. Русское АВОСЬ. Что думают они перед тем , как сдохнуть на земле Украины с оторванными ногами и разорванным животом?
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14.11.2024 06:25 Відповісти
 
 