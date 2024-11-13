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Нацгвардейцы отразили самый большой вражеский штурм на Северском направлении. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж" отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной гвардии Украины.

Как рассказали военные, оккупанты наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого соприкосновения на Северском направлении.

"Врагу не удалось достичь успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.

Смотрите: После удара дрона-камикадзе пылает российская РСЗО БМ-21 "Град" на Луганщине. ВИДЕО

Автор: 

штурм (522) уничтожение (6931) Национальная гвардия (2119)


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Неймовірна робота!
Най бережуть вас усі святі!
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13.11.2024 19:08 Ответить
В пекло, ї 6учі кацапські підари!
Стрункими колонами --- прямо в пекло!
Як приємно бачити, коли руzкіє горять заживо, дохнуть в диму, розлітаються на шматки м'яса!
Щодня майже по 2К гарних кaųanів!
Кацапські ***** zaї6уться "ражать!"
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13.11.2024 19:11 Ответить
Слава ЗСУ,слава нації,смерть ворогам!!!
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13.11.2024 19:32 Ответить
Нормальным людям не понять, за что умирает , становится инвалидам это стадо. Неужели ради денег? Играют в русскую рулетку? - похоже. Русское АВОСЬ. Что думают они перед тем , как сдохнуть на земле Украины с оторванными ногами и разорванным животом?
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14.11.2024 06:25 Ответить
 
 