Нацгвардейцы отразили самый большой вражеский штурм на Северском направлении. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж" отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной гвардии Украины.

Как рассказали военные, оккупанты наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого соприкосновения на Северском направлении.

"Врагу не удалось достичь успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.

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