Нацгвардейцы отразили самый большой вражеский штурм на Северском направлении. ВИДЕО
Бойцы Национальной гвардии Украины 3-го батальона оперативного назначения "Свобода" бригады "Рубеж" отбили крупнейший штурм РФ на Северском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Национальной гвардии Украины.
Как рассказали военные, оккупанты наступали на танках, бронетехнике с привлечением пехоты - все одновременно поехало в наступление по линии боевого соприкосновения на Северском направлении.
"Врагу не удалось достичь успеха. Воины батальона уничтожили бронетехнику противника, не отдав ни одной позиции. Оккупанты понесли большие потери", - добавили в Нацгвардии.
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Стрункими колонами --- прямо в пекло!
Як приємно бачити, коли руzкіє горять заживо, дохнуть в диму, розлітаються на шматки м'яса!
Щодня майже по 2К гарних кaųanів!
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