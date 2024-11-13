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После удара дрона-камикадзе пылает российская РСЗО БМ-21 "Град" на Луганщине. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Ахилес" из 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко в сотрудничестве с воинами 1-й Президентской бригады НГУ "Буревій" уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град" на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точной атаки дрона-камикадзе на реактивную систему залпового огня оккупантов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

уничтожение (6931) Национальная гвардия (2119) 92 отдельная штурмовая бригада (251) РСЗО (195) Луганская область (6497)


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