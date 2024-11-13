Пограничники взяли в плен российского солдата, еще около десятка оккупантов ликвидировали. ВИДЕО
Бойцы пограничной комендатуры "Шквал", 7 пограничного Карпатского отряда, взяли в плен российского солдата, около десятка оккупантов ликвидировали, нескольких - ранили в районе Серебрянского лесничества.
На видео попал один из оккупантов, который пытался наложить себе кровоостанавливающий жгут еще прошлого века. Еще одному российскому солдату повезло больше - он пополнил обменный фонд, передает Цензор.НЕТ.
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Нудно ли понимать что тому, который накладывал жгут, не повезло. Он не пополнил фонд. Пристрелили?
а не від вбивства !!