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Пограничники взяли в плен российского солдата, еще около десятка оккупантов ликвидировали. ВИДЕО

Бойцы пограничной комендатуры "Шквал", 7 пограничного Карпатского отряда, взяли в плен российского солдата, около десятка оккупантов ликвидировали, нескольких - ранили в районе Серебрянского лесничества.

На видео попал один из оккупантов, который пытался наложить себе кровоостанавливающий жгут еще прошлого века. Еще одному российскому солдату повезло больше - он пополнил обменный фонд, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19238) Госпогранслужба (6432) ликвидация (3542) пленные (2140)


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акцент завсім не руснявий...🧐
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13.11.2024 17:10 Ответить
у нас у тилу таких без руснявого акценту повно.
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13.11.2024 17:40 Ответить
один из оккупантов, который пытался наложить себе кровоостанавливающий жгут еще прошлого века. Еще одному российскому солдату повезло больше - он https://t.me/DPSUkr/22892 пополнил обменный фонд Источник:
Нудно ли понимать что тому, который накладывал жгут, не повезло. Он не пополнил фонд. Пристрелили?
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13.11.2024 18:21 Ответить
Кацап помер від дуже сильної кровотечі ,
а не від вбивства !!
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13.11.2024 20:14 Ответить
Не буду осуждать если шли к кацапу помощь оказать, но сели перекурили
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13.11.2024 20:37 Ответить
 
 