Украинский дрон попал оккупанту ниже спины: "Жопа горит". ВИДЕО

Оператор дрона из 118-й ОМБр попал оккупанту в зад вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и охваченного пламенем оккупанта опубликована в соцсетях.

"В окрестностях с. Роботино пилоты 118-й ОМБр подожгли оккупанту центр принятия решений", - говорится в комментарии к записи.

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