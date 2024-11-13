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Новости Видео Война
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Украинский дрон попал оккупанту ниже спины: "Жопа горит". ВИДЕО

Оператор дрона из 118-й ОМБр попал оккупанту в зад вблизи Работино на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина и охваченного пламенем оккупанта опубликована в соцсетях.

"В окрестностях с. Роботино пилоты 118-й ОМБр подожгли оккупанту центр принятия решений", - говорится в комментарии к записи.

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Автор: 

армия РФ (19238) уничтожение (6931) Запорожская область (3086) дроны (3923)


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Топ комментарии
+11
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13.11.2024 15:20
+8
Тепер я знаю як горить кацапський пердак.
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13.11.2024 15:25
+6
пєнєтрація с огоньком, тепер від дрона, а не від кадир овцов ))
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13.11.2024 15:23
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13.11.2024 15:20 Ответить
пєнєтрація с огоньком, тепер від дрона, а не від кадир овцов ))
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13.11.2024 15:23 Ответить
Тепер я знаю як горить кацапський пердак.
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13.11.2024 15:25 Ответить
От напалма и металл плавится, а здесь какой-то легко воспламеняющийся кацапский туз. И чего бы я ото дергался. Пока не догорит , ничем не затушишь. Там у кацапа не гузно будет, а сем футов под килем.
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13.11.2024 15:39 Ответить
То не жопа то голова.
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13.11.2024 16:05 Ответить
и что хорошего! теперь в очко не сможет встречаться с корешами! скрепы разрушили
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13.11.2024 16:29 Ответить
Зато дупло для сов получилось.
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13.11.2024 16:32 Ответить
Рокетмен)))
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13.11.2024 16:35 Ответить
З палаючим кацапським гузном.

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13.11.2024 17:29 Ответить
Да там, походу, ещё и яйца сварились.
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13.11.2024 16:45 Ответить
 
 