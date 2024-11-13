Український дрон влучив окупанту нижче спини: "Жопа горить". ВIДЕО
Оператор дрона із 118-ї ОМБр поцілив окупанту у зад поблизу Роботиного на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та охопленого полум'ям окупанта опублікований у соцмережах.
"На околицях с. Роботине пілоти 118 ОМБр підпалили окупанту центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до запису.
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