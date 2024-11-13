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Український дрон влучив окупанту нижче спини: "Жопа горить". ВIДЕО

Оператор дрона із 118-ї ОМБр поцілив окупанту у зад поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та охопленого полум'ям окупанта опублікований у соцмережах.

"На околицях с. Роботине пілоти 118 ОМБр підпалили окупанту центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до запису.

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Автор: 

армія рф (17359) знищення (7227) Запорізька область (3601) дрони (4695)


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Топ коментарі
+11
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13.11.2024 15:20
+8
Тепер я знаю як горить кацапський пердак.
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13.11.2024 15:25
+6
пєнєтрація с огоньком, тепер від дрона, а не від кадир овцов ))
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13.11.2024 15:23
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13.11.2024 15:20 Відповісти
пєнєтрація с огоньком, тепер від дрона, а не від кадир овцов ))
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13.11.2024 15:23 Відповісти
Тепер я знаю як горить кацапський пердак.
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13.11.2024 15:25 Відповісти
От напалма и металл плавится, а здесь какой-то легко воспламеняющийся кацапский туз. И чего бы я ото дергался. Пока не догорит , ничем не затушишь. Там у кацапа не гузно будет, а сем футов под килем.
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13.11.2024 15:39 Відповісти
То не жопа то голова.
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13.11.2024 16:05 Відповісти
и что хорошего! теперь в очко не сможет встречаться с корешами! скрепы разрушили
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13.11.2024 16:29 Відповісти
Зато дупло для сов получилось.
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13.11.2024 16:32 Відповісти
Рокетмен)))
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13.11.2024 16:35 Відповісти
З палаючим кацапським гузном.

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13.11.2024 17:29 Відповісти
Да там, походу, ещё и яйца сварились.
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13.11.2024 16:45 Відповісти
 
 