Український дрон влучив окупанту нижче спини: "Жопа горить". ВIДЕО

Оператор дрона із 118-ї ОМБр поцілив окупанту у зад поблизу Роботиного на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна та охопленого полум'ям окупанта опублікований у соцмережах.

"На околицях с. Роботине пілоти 118 ОМБр підпалили окупанту центр прийняття рішень", - йдеться у коментарі до запису.

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