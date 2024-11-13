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Прикордонники полонили російського солдата, ще близько десятка окупантів ліквідували. ВIДЕО

Бійці прикордонної комендатури "Шквал", 7 прикордонного Карпатського загону, взяли у полон російського солдата, близько десятка окупантів ліквідували, декількох - поранили в районі Серебрянського лісництва.

На відео потрапив один із окупантів, який намагався накласти собі кровоспинний джгут ще минулого століття. Ще одному російському солдату пощастило більше – він поповнив обмінний фонд, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український дрон влучив окупанту нижче спини: "Жопа горить". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ліквідація (3918) полонені (2263)


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акцент завсім не руснявий...🧐
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13.11.2024 17:10 Відповісти
у нас у тилу таких без руснявого акценту повно.
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13.11.2024 17:40 Відповісти
один из оккупантов, который пытался наложить себе кровоостанавливающий жгут еще прошлого века. Еще одному российскому солдату повезло больше - он https://t.me/DPSUkr/22892 пополнил обменный фонд Источник:
Нудно ли понимать что тому, который накладывал жгут, не повезло. Он не пополнил фонд. Пристрелили?
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13.11.2024 18:21 Відповісти
Кацап помер від дуже сильної кровотечі ,
а не від вбивства !!
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13.11.2024 20:14 Відповісти
Не буду осуждать если шли к кацапу помощь оказать, но сели перекурили
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13.11.2024 20:37 Відповісти
 
 