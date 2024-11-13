Прикордонники полонили російського солдата, ще близько десятка окупантів ліквідували. ВIДЕО
Бійці прикордонної комендатури "Шквал", 7 прикордонного Карпатського загону, взяли у полон російського солдата, близько десятка окупантів ліквідували, декількох - поранили в районі Серебрянського лісництва.
На відео потрапив один із окупантів, який намагався накласти собі кровоспинний джгут ще минулого століття. Ще одному російському солдату пощастило більше – він поповнив обмінний фонд, передає Цензор.НЕТ.
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Нудно ли понимать что тому, который накладывал жгут, не повезло. Он не пополнил фонд. Пристрелили?
а не від вбивства !!