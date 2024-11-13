Після удару дрона-камікадзе палає російська РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Ахілес" із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка у співпраці з воїнами 1-ї Президентської бригади НГУ "Буревій" знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки дрона-камікадзе на реактивну систему залпового вогню окупантів опублікований у соцмережах.

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