Після удару дрона-камікадзе палає російська РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Ахілес" із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка у співпраці з воїнами 1-ї Президентської бригади НГУ "Буревій" знищили російську РСЗВ БМ-21 "Град" на Луганщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки дрона-камікадзе на реактивну систему залпового вогню окупантів опублікований у соцмережах.
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