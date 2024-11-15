На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 157 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Российские захватчики нанесли один ракетный (1 ракета), 42 авиационных (69 КАБ) удара по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 689 дронов-камикадзе и осуществлено более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражено силами обороны, продолжается два боестолкновения. Потери врага в настоящее время на направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено две единицы автотранспорта, 13 БпЛА и единицу специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники.

Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Четырнадцать боев завершены, один - еще продолжается.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.

Смотрите: Российская атака на Одессу в ночь на 15 ноября: в городе повреждено почти 400 квартир. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты, продолжается бой в районе Торецка.

Покровское направление: с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается. По имеющимся данным на это время, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.

На Времовском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.

Читайте также: По меньшей мере, 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть - навсегда, - советник мэра города Андрющенко

Ситуация на других направлениях

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.

На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в настоящее время.

На других направлениях - без особых изменений.