На фронте произошло 157 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб
С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 157 боевых столкновений. Наибольшее количество боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Российские захватчики нанесли один ракетный (1 ракета), 42 авиационных (69 КАБ) удара по территории Украины. Кроме этого, было задействовано 689 дронов-камикадзе и осуществлено более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Боевые действия на Харьковщине
На Харьковском направлении противник пытался штурмовать наши позиции возле Волчанска и Высокой Яруги. Семь атак отражено силами обороны, продолжается два боестолкновения. Потери врага в настоящее время на направлении составили 68 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено две единицы автотранспорта, 13 БпЛА и единицу специальной техники врага; также повреждены два автомобиля и две единицы спецтехники.
Купянское направление: враг проводил наступательные действия возле Колесниковки, Копанок и Надежды. Четырнадцать боев завершены, один - еще продолжается.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении российские захватчики 16 раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Торского. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.
Северское направление: враг один раз штурмовал наши позиции вблизи Верхнекаменского.
На Торецком направлении, при поддержке бомбардировочной авиации, враг совершил девять штурмовых действий. Захватчики штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Восемь атак агрессора отбиты, продолжается бой в районе Торецка.
Покровское направление: с начала этих суток противник 35 раз атаковал в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Наши защитники отбили 34 атаки, одно боевое столкновение до сих пор продолжается. По имеющимся данным на это время, потери врага за сегодня составили 373 военнослужащих убитыми и ранеными; 12 боевых бронированных машин, два танка, девять автомобилей, две артсистемы, ПТРК и РЭБ уничтожены украинскими защитниками; также наши воины повредили автомобиль оккупантов.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 34 раза вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. 14 атак оккупантов уже отбиты, бои продолжаются.
На Времовском направлении бои продолжаются вблизи Трудового, Ровнополя и Новодаровки, ситуация контролируемая.
Ситуация на других направлениях
На Приднепровском направлении Силами обороны Украины было остановлено пять попыток оккупантов атаковать наши позиции.
На Курщине наши защитники отбили 21 вражескую атаку, три боестолкновения продолжаются в настоящее время.
На других направлениях - без особых изменений.
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Аналітики кажуть, що найтяжчі наслідки несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на вищі щаблі подається як "відбитий".
Українське командування не знає усієї правди про ситуацію навколо міста Курахове на Донеччині, бо отримує "брехливі доповіді". Про це заявили аналітики DeepState (https://t.me/DeepStateUA/20723) у своєму телеграм-каналі 15 листопада.
За їхніми словами, на північ від міста росіяни намагаються закріпитися в селі Сонцівка та повністю його зайняти. Також ЗС РФ дотискають Новоселидівку.
"Але найбільша увага північного фасу Курахового прикута до відтинку Берестки-Іллінка. Попри заяви і спростування на основі брехливих доповідей, які йдуть на гору, Іллінка є окупованою, а окремі одиниці піхоти візуально помічаються вже навіть в районі Берестків. Задача к*цапів в цьому районі - дійти до Старих Тернів", - пишуть аналітики.
Вони зазначають, що східні околиці самого Курахового перебувають постійно під тиском росіян. ті проводять постійні штурми і намагаються зайти на околиці міста, висадити піхоту та закріплятися в приватному секторі.
"Один з останніх штурмів закінчився успіхом та закріпленням в школі №3, але на цей момент відомо, що будівля була зачищена від ворога", - пишуть в DeepState.
Окремо аналітики розглянули ситуацію між селами Дальнє та Успенівка, зокрема, "кишеню", яка утворилася по лінії Антонівка-Катеринівка-Єлизаветівка-Іллінка-Романівка-Ганнівка. Вона перебуває під загрозою, і незабаром ворог зможе отримати контроль над нею, оскільки наполегливо намагається пробитися через Дальнє на Успенівку і має успіхи.
Успенівка, пишуть аналітики, відіграє важливу роль у логістиці та в цілому контролю ситуації для угрупування військ СОУ в "кишені".
"І вчергове маємо проблему з доповідями на гору, які не відповідають дійсності, що скоріше за все і є причиною відсутності звертання уваги на проблему флангів в цьому місці. Обстановка погіршується і одного дня всі можуть прокинутися і побачити, що ворог дійшов до Успенівки, але може бути пізно", - зауважили в DeepState.
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На південь від Курахового ситуація незмінна, ворог пробує просуватися по відтинку Ясна Поляна-Максимівка в сторону траси Н15 Запоріжжя-Донецьк, що в майбутньому може стати наслідком перекриття логістики підрозділів СОУ, взявши її, як мінімум, під вогневий контроль.
"Брехня нас всіх погубить. Іллінка та Дальнє тому приклад, але найтяжчі наслідки, на жаль, несуть на своїх плечах безпосередньо бійці, які ціною свого життя намагаються стримати наступ орди, який у доповідях на верх подається як "відбитий". Битва триває", - резюмували аналітики DeepState."