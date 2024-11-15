По меньшей мере, 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть - навсегда, - советник мэра города Андрющенко
По меньшей мере 350 тысяч украинцев попытались вернуться обратно в оккупацию с тех пор, как россияне ввели единый пункт въезда в аэропорту Шереметьево.
Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"По меньшей мере 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию. Часть - навсегда. Еще больший процент будет по другим оккупированным городам и общинам, там где оккупация прошла без тотального уничтожения", - написал он.
Андрющенко поделился статистикой примерно за год - с тех пор, как россияне ввели единый пункт въезда в оккупацию в аэропорту Шереметьево.
"Туда попыталось въехать минимум 350 тыс. украинцев. Из них от 100 до 130 - пропустили, всех остальных по разным причинам - нет. Можно добавить, что из тех, кто въехал не менее 40% через некоторое время выехали из оккупации вновь после оформления недвижимости по "новым" российским порядкам и собрал остатки из домов. Однако, по меньшей мере 50-60 украинцев самостоятельно вернулись в оккупацию навсегда", - пишет советник мэра Мариуполя.
Андрющенко объяснил мотивы людей, которые возвращаются на ВОТ.
"Это измена не в отношении людей, а в отношении причин возвращения. Для сравнения, только с сентября 2023 по февраль 2024 года были лишены какой-либо поддержки государства более 4 млн внутренних беженцев", - отмечает он.
То есть, отмечает советник, четыре миллиона человек были брошены на выживание без обеспечения жильем, компенсациями и любыми программами поддержки.
"Именно на февраль-март пришелся самый большой пик выезда. Выезда, не только возвращения. Такой бессмысленный шаг правительства толкнул людей за границу и в оккупацию. Почему? Попробуйте семьей на три человека прожить на улице. Получится? А на 10-15 тыс. грн минимальной зарплаты - получится? Вряд ли. Поэтому беженцы побежали туда, где либо есть крыша, собственная крыша. Или хоть какая-то помощь. Попробуйте осудить человека за нежелание быть бездомным. Получается? Наверное, нет", - говорится в заметке.
Андрющенко добавил, что люди также и покидают Мариуполь, но наблюдается тенденция, когда все меньше доезжает в Украину, оставаясь в странах ЕС из-за "равнодушия официальной Родины к своим гражданам".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
причина лише одна- ці росвиродки
хотіли, хочуть і мріють жити на росії.
Активи в АРМА де?
Кропівницькому контейнерне містечко від чехів скільки років не заселене то генератори треба, то паливо, то ще щось?
Нащо державі землю відвойовувати, коли на людей насрати?