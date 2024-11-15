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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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По меньшей мере, 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию, часть - навсегда, - советник мэра города Андрющенко

30% маріупольців повернулися в окуповане місто

По меньшей мере 350 тысяч украинцев попытались вернуться обратно в оккупацию с тех пор, как россияне ввели единый пункт въезда в аэропорту Шереметьево.

Об этом советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"По меньшей мере 30% мариупольцев возвращаются в оккупацию. Часть - навсегда. Еще больший процент будет по другим оккупированным городам и общинам, там где оккупация прошла без тотального уничтожения", - написал он.

Андрющенко поделился статистикой примерно за год - с тех пор, как россияне ввели единый пункт въезда в оккупацию в аэропорту Шереметьево.

"Туда попыталось въехать минимум 350 тыс. украинцев. Из них от 100 до 130 - пропустили, всех остальных по разным причинам - нет. Можно добавить, что из тех, кто въехал не менее 40% через некоторое время выехали из оккупации вновь после оформления недвижимости по "новым" российским порядкам и собрал остатки из домов. Однако, по меньшей мере 50-60 украинцев самостоятельно вернулись в оккупацию навсегда", - пишет советник мэра Мариуполя.

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Андрющенко объяснил мотивы людей, которые возвращаются на ВОТ.

"Это измена не в отношении людей, а в отношении причин возвращения. Для сравнения, только с сентября 2023 по февраль 2024 года были лишены какой-либо поддержки государства более 4 млн внутренних беженцев", - отмечает он.

То есть, отмечает советник, четыре миллиона человек были брошены на выживание без обеспечения жильем, компенсациями и любыми программами поддержки.

"Именно на февраль-март пришелся самый большой пик выезда. Выезда, не только возвращения. Такой бессмысленный шаг правительства толкнул людей за границу и в оккупацию. Почему? Попробуйте семьей на три человека прожить на улице. Получится? А на 10-15 тыс. грн минимальной зарплаты - получится? Вряд ли. Поэтому беженцы побежали туда, где либо есть крыша, собственная крыша. Или хоть какая-то помощь. Попробуйте осудить человека за нежелание быть бездомным. Получается? Наверное, нет", - говорится в заметке.

Андрющенко добавил, что люди также и покидают Мариуполь, но наблюдается тенденция, когда все меньше доезжает в Украину, оставаясь в странах ЕС из-за "равнодушия официальной Родины к своим гражданам".

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Щонайменше 30% маріупольців повертаються в окупацію - Андрющенко

Мариуполь (5704) оккупация (10103) Андрющенко Петр (579)


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Топ комментарии
+32
І це дуже велика заслуга слугорижної команди, бо мародерать так, що не вистачило грошей на внутрішніх переселенців. А вони ж проголосували за Зелену країну мрій? А полізли в лапи ворога і будуть один поперед одного розповідати, як ЗСУ обстрілювало місто, щоб випросити лояльність до себе ворога.
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15.11.2024 19:32
+27
А что сделало государство, что-бы этого не было? Ни.уя
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15.11.2024 19:32
+26
Вона і реінтегрувала, які претензії? Тепер шатли бороздять простори динири вже з реінтегрованими у динири територіями. Має право на помилку, ну подумаєш, переплутала куди інтегрувати -какаяразніца!
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15.11.2024 19:35
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Це не Українці.
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15.11.2024 20:46 Ответить
What?? 350 thousand people wanted to return under the occupation? Aren't they afraid of being killed, raped, sent to gulags, and drafted into the invaders' army?
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15.11.2024 20:49 Ответить
They tortured and killed mostly whoever they needed, not their own.
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15.11.2024 21:05 Ответить
Because they know - there is no killing or torturing really.
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15.11.2024 21:37 Ответить
Авже ж, авже ж...
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15.11.2024 22:23 Ответить
Та ні, не так - у нас кажуть "Та отож!" Це класика!
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16.11.2024 01:28 Ответить
Повертаються жити разом зі своїми одноплемінниками, почитай кого навезли на територію України після голодомору 32-33 років, от їхні нащадки їдуть до своїх.
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15.11.2024 21:49 Ответить
Справа в тому, що якби й знали про Голодомор та його наслідки всеодно продовжували заглядати кацам у рота, бо вони ж кажуть, що нам брати. Згадай як після повномасштабного вторгнення оці нещастя шукали серед кацапів хороших, думали, що вони обмануті пропагандою, на питання: нащо ви це робите? Нащо ви шукаєте хороших рюзге? Не було аргументованих відповідей. Наче наркоман в ломці за дозою, так й оці нещастя в ломці за старшим братерством. Навіть не беручи до уваги нащадків понаїхавших кацапів, населення країни важко хворе на дебілізм. Був певний період часу коли готові були голосувати за Арестовича. Арестовича!!! Та що там! Я досі чую який янелох шикарний президент, як він для країни старається, це не виліковно.
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15.11.2024 22:30 Ответить
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15.11.2024 22:44 Ответить
Генетично моде й не будуть кацапами, а от менталь цілком, як доказ вивезі на кацапію українці з заходу України. Дивився якось документальний фільм про депортацію та про українців двадцятих років минулого століття які проживали на курщині та инших українських етнічних земель. Так от, там йшлося про те, що батьки ще говорили українською мовою, а от їхні діти вже не хотіли користуватись українською мовою, те ж саме з дітьми депортованих українців у Сибір чи якийсь ямало-ненецький округ. Нічого не нагадує? "Я москворотий українець, мої пращури українці але бути дзявкати кацаплячою балачкою" - хіба не таку маячню ми чуємо в Україні? Українці дуже легко асимільовуються, так що той код етнічної ідентичності нічого не дасть, лиш покаже масштаб асиміляції та перетворення в "рюзге человега".
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16.11.2024 09:16 Ответить
Чому Адрющенко називає їх всіх українцями? В кожного спитав національність і всі відповіли, що вони українці?
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15.11.2024 21:45 Ответить
не видумуйте їм легенди
причина лише одна- ці росвиродки
хотіли, хочуть і мріють жити на росії.
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15.11.2024 21:51 Ответить
В начале февраля 2022 г. Зеленский приехал в Мариуполь принимать новый катер для пограничников. Катер затопили в первые дни войны. Насколько нужно быть циником изображать мирную жизнь когда Зеленский тогда уже знал что война начнется в ближайшие дни.
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15.11.2024 22:19 Ответить
Та хай їдуть. Вони й досі не розуміють хто вони. Все ждуть совок
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15.11.2024 22:39 Ответить
На жаль тут не совок. Тут набагато складніше. Знищуючи під час наступальних дій житло російська армія готує території до переселення з Палестини згідно проекту Ігоря(Гершеле) Бер Кута для створення держави Нью Єрусалим на землях так званої Новоросії. Окупація України повністю це забезпечення панівного населення Нью Єрусалиму безплатною робочою худобою у вигляді корінних українців. А теперішня влада просто показує нам де буде місце і проживання українців. На виборах же хвалили . Який він розумний. Ну і де тепер той розум?. Правильно в дупі. От росіяни луплять ракетами і шахедами по всій Україні . Але під час святкувань в Умані туди чомусь нічого не прилітало. А тому що по своїх людях Путін не стрілятиме
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16.11.2024 01:48 Ответить
Мабуть щось приснилося? Обережніше з алкоголем.
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16.11.2024 16:22 Ответить
Межгірья порожне?
Активи в АРМА де?
Кропівницькому контейнерне містечко від чехів скільки років не заселене то генератори треба, то паливо, то ще щось?
Нащо державі землю відвойовувати, коли на людей насрати?
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15.11.2024 23:09 Ответить
Я з 14 року бігаю. Також не було жодної підтримки від влади , крім 425 гривень у перші чотири місяці. Але я жодного разу не їздила на окуповану територію. Жодного. !! Поки там рашка , ноги моєї там не буде. Мабуть цим облич байдуже , під яким флагом жити.
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16.11.2024 03:52 Ответить
План Зеленського поздачі країни і заміни населення потроху просувається
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16.11.2024 06:00 Ответить
Якщо б ви мерзоти меньше крали, і більше допомогали біженцям, ніхто б нікуди не повертався. Зелені потвори.
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30.12.2024 12:17 Ответить
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